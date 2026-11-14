Ngựa quen đường cũ!

Đối tượng Tự tại hiện trường 1 vụ trộm.

Từ tin báo của người dân cung cấp, Công an xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) điều tra, làm rõ Đỗ Văn Tự đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản của người dân ở xã Ea Súp rồi trốn vào TP Hồ Chí Minh. Công an xã Ea Súp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Tự, đưa về địa phương đấu tranh, làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Tự về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.