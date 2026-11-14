Bài học cảnh tỉnh sâu sắc từ phiên tòa lưu động xét xử tội phạm ma túy

Phiên tòa lưu động kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Quảng Trị. Ảnh: THPT QT

Việc đưa các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy ra xét xử lưu động trực tiếp tại trường học và khu dân cư chính là là hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trực quan và thực tế nhất hiện nay. Từ đó, cảnh tỉnh người dân và nhất là lứa tuổi học sinh về cái giá phải trả cho hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc mua bán trái phép chất ma túy.

Với mục tiêu góp phần hình thành ý thức cảnh giác, chủ động nói không với ma túy và phòng tránh vi phạm pháp luật ngay từ môi trường học đường, ngày 12-11, TAND khu vực 6 - Quảng Trị phối hợp với Trường THPT Quảng Trị tổ chức phiên tòa lưu động, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khoảng 500 học sinh.

Phiên tòa xét xử các bị cáo: Phan Văn Kha (2003), Trương Văn Tài (1998) về 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Xuân Minh (1989), Nguyễn Viết Linh (1997) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Ngọc Long (1994), Nguyễn Ngọc Huấn (2000, đều trú tỉnh Quảng Trị) về : “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa lưu động xét xử 3 bị cáo mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Ninh Châu. Ảnh: VKS

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Minh mua 17 viên ma túy Methamphetamine để bán lại cho người khác nhằm kiếm lời. Sau đó, Nguyễn Viết Linh, Trương Văn Tài và Phan Văn Kha giúp sức cho Minh trong việc bán ma túy cho Nguyễn Ngọc Long. Trong đó, Tài và Kha giữ lại 5 viên để hưởng lợi, chỉ giao cho Long 8 viên; còn Minh cất giữ 2 viên ma túy để bán lại cho người khác. Tiếp đó, Tài và Kha ra khu vực bờ đê gần sông Thạch Hãn (xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị) để tổ chức sử dụng trái phép 5 viên ma túy được hưởng lợi từ việc mua bán nói trên. Còn Nguyễn Ngọc Long khởi xướng và rủ Nguyễn Ngọc Huấn góp tiền mua ma túy về cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo: Trương Văn Tài tổng cộng 7 năm tù; Phan Văn Kha tổng cộng 6 năm tù cùng về 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các bị cáo: Nguyễn Xuân Minh lĩnh 4 năm tù, Nguyễn Viết Linh lĩnh 3 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Long 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Huấn 3 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua phiên tòa và hoạt động tuyên truyền tại trường học, TAND khu vực 6- Quảng Trị và Trường THPT Quảng Trị đã giúp học sinh nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy đối với tương lai của mỗi người. Từ những tình tiết cụ thể của vụ án, các em được cảnh báo về hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt khi tò mò thử sử dụng hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy.

Tương tự, ngày 6-11, TAND khu vực 4- Quảng Trị phối hợp UBND xã Ninh Châu (Quảng Trị) tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Phan Tiến L., Lê Trung H., Cao Văn T. về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Tiến L. đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, Phan Tiến L. đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine và thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Còn bị cáo Lê Trung H. đã có hành vi mua bán trái phép 14 viên ma túy Methamphetamine cho Nguyễn Ngọc T. (trú xã Trường Ninh, Quảng Trị) và bán 18 viên ma túy Methamphetamine cho Nguyễn Văn D. (trú xã Trường Ninh). Bị cáo Cao Văn T. có hành vi mua bán trái phép 20 viên ma túy Methamphetamine cho Phan Tiến L. ở thôn (trú xã Trường Sơn, Quảng Trị).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án đã tham gia xét hỏi, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bảo vệ quan điểm truy tố, từ đó đưa ra đề nghị mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Tiến L. Tổng cộng 13 năm 6 tháng tù về 2 tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Trung H. 8 năm tù và bị cáo Cao Văn T. 3 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thông qua các phiên tòa lưu động, xét xử công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội ngay tại địa phương cho thấy sự nghiêm minh của cơ quan tư pháp và chính quyền cơ sở trong cuộc chiến chống tệ nạn xã hội. Đặc biệt, khi người dân hiểu rõ quy định pháp luật và thấy rõ hậu quả của ma túy đối với tình hình ANTT tại địa phương, họ sẽ chủ động hơn trong việc quản lý con em, giám sát người sau cai nghiện tại nơi cư trú và mạnh dạn tố giác tội phạm cho lực lượng Công an; góp phần làm trong sạch địa bàn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy.