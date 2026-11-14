Đề nghị truy tố giám đốc lừa bán 'suất đất ngoại giao' rồi trốn sang Lào

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Thắng từng là nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là con rể của tổng giám đốc công ty.

Lợi dụng mối quan hệ này, từ tháng 1/2019 - 4/2022, Thắng đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty 507 đã được UBND TP Hạ Long (cũ) phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Để tạo lòng tin, Thắng tự giới thiệu được ưu tiên phân phối các lô đất chuyển đổi với giá rẻ theo diện “suất ngoại giao”, đồng thời có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng.

Tin tưởng Thắng cùng những lời chào mời hấp dẫn, 9 người dân đã chuyển cho Thắng tổng số tiền 8,48 tỷ đồng.

Ngoài ra, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, Thắng còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân tại phường Việt Hưng rồi chiếm đoạt.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thắng bỏ trốn sang Lào và bị cơ quan công an bắt giữ theo quyết định truy nã.