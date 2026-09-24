BTS vượt doanh thu tour của Beyoncé

Theo số liệu lũy kế quý III/2026 do Pollstar, chuyên trang về ngành công nghiệp biểu diễn, công bố ngày 22/9 (giờ địa phương), BTS hiện đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tour diễn toàn cầu.

World tour ARIRANG của nhóm đã ghi nhận 38 đêm diễn, thu hút tổng cộng 2.314.140 khán giả, mang về 465,8 triệu USD (khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng) tiền bán vé. Thành tích này giúp BTS vượt qua nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới để tạm thời giữ vị trí số 1 về doanh thu tour trong năm nay.

Điều đáng chú ý là doanh thu của BTS đã vượt qua thành tích của Beyoncé - nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tour toàn cầu của Pollstar trong năm 2025.

Tour Cowboy Carter Tour của Beyoncé đạt doanh thu khoảng 407,6 triệu USD (khoảng 10,59 nghìn tỷ đồng) trong toàn bộ hành trình. Như vậy, chỉ với 38 buổi diễn được thống kê, BTS đã tạo ra doanh thu cao hơn khoảng 58,29 triệu USD (tương đương khoảng 1.528 tỷ đồng) so với toàn bộ tour diễn của nữ ca sĩ trong năm trước.

Khoảng cách giữa BTS và nghệ sĩ đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng năm nay cũng cho thấy sức hút đặc biệt của ARIRANG. Bad Bunny hiện đứng ở vị trí thứ hai với doanh thu khoảng 438,6 triệu USD (khoảng 11,4 nghìn tỷ đồng) sau khi bán được khoảng 3,1 triệu vé.

Trong khi đó, BTS mới ghi nhận khoảng 2,31 triệu lượt khán giả nhưng doanh thu vẫn cao hơn Bad Bunny khoảng 27,2 triệu USD (tương đương 706,6 tỷ đồng). Chênh lệch này phần nào cho thấy quy mô sân vận động, giá vé và cấu trúc thị trường của từng tour có thể tạo ra khác biệt đáng kể về doanh thu, ngay cả khi lượng khán giả không tương đương.

Một trong những điểm sáng trong hành trình ARIRANG là chuỗi bốn đêm diễn tại Allegiant Stadium, Las Vegas, vào các ngày 23, 24, 27 và 28/5. Chỉ riêng bốn đêm này đã thu hút 245.691 khán giả, mang về khoảng 66,6 triệu USD (khoảng 1.730 tỷ đồng) tiền vé.

Tuy nhiên, con số 465,8 triệu USD hiện tại vẫn chưa phản ánh toàn bộ thành tích của BTS.

Theo Pollstar, dữ liệu trong bảng xếp hạng quý III được chốt vào ngày 12/8. Vì vậy, nhiều đêm diễn được tổ chức sau thời điểm này chưa được tính vào kết quả, trong đó có các buổi diễn tại Arlington, Toronto, Chicago và đặc biệt là bốn đêm tại sân vận động SoFi ở Los Angeles trong tháng 9. Tổng cộng, 10 đêm diễn tại Bắc Mỹ diễn ra sau thời điểm chốt dữ liệu vẫn chưa được đưa vào bảng thống kê.

Điều này khiến thành tích hiện tại của BTS càng nhận được sự chú ý, bởi doanh thu của ARIRANG nhiều khả năng sẽ tiếp tục thay đổi khi các dữ liệu mới được cập nhật.

Không chỉ BTS, Kpop còn có thêm một đại diện góp mặt trong nhóm 10 tour diễn có doanh thu cao nhất thế giới. TWICE đạt doanh thu khoảng 157,3 triệu USD, đứng ở vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng.

Việc BTS và TWICE cùng xuất hiện trong top 10 doanh thu tour toàn cầu cho thấy sức hút ngày càng lớn của các nghệ sĩ Kpop trên thị trường biểu diễn quốc tế. Đặc biệt với BTS, ARIRANG đang tạo nên một cột mốc đáng chú ý khi nhóm không chỉ thu hút hàng triệu khán giả mà còn tạo ra doanh thu vượt qua thành tích của những tour diễn có quy mô hàng đầu thế giới.

Với hàng loạt đêm diễn chưa được tính vào bảng thống kê hiện tại, hành trình ARIRANG của BTS vẫn còn một câu hỏi đáng chú ý: doanh thu cuối cùng của tour sẽ chạm tới con số nào khi toàn bộ dữ liệu được cập nhật?