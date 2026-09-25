Tuyên bố của Hoa hậu Kỳ Duyên về đám cưới

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân Việt nhận được nhiều sự quan tâm sau hành trình đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Ở tuổi 30, người đẹp Nam Định vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc nổi bật cùng những hoạt động đa dạng trong lĩnh vực thời trang, giải trí và điện ảnh.

Mới đây, Kỳ Duyên xuất hiện tại sự kiện ra mắt một dự án phim điện ảnh mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý với diện mạo lộng lẫy, cuốn hút. Bên cạnh khoảnh khắc nổi bật trên thảm đỏ, nàng hậu còn ghi điểm khi thân thiện giao lưu, trò chuyện cùng người hâm mộ.

Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh mới.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi được khán giả tặng một phần quà đặc biệt. Đó là những viên kẹo có bao bì in hình Kỳ Duyên cùng đoàn phim Thiên Ân. Trước món quà được chuẩn bị công phu, người đẹp không giấu được sự hào hứng và lập tức đưa ra một tuyên bố khiến những người có mặt thích thú.

Kỳ Duyên hài hước chia sẻ: "Bây giờ bao bì kẹo làm được vậy luôn đó hả? Sau này đám cưới mình sẽ làm".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng nhanh chóng khiến "fan cứng" có mặt tại sự kiện reo hò. Nhiều người thích thú trước cách Kỳ Duyên nhắc đến chuyện đám cưới một cách tự nhiên, đồng thời tò mò về hình dung của nàng hậu nếu một ngày tổ chức ngày vui.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ trên TikTok cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả để lại bình luận thích thú, đồng thời bày tỏ mong chờ ngày Kỳ Duyên tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, chia sẻ của người đẹp mới dừng ở một chia sẻ vui tại sự kiện, không phải thông báo về kế hoạch kết hôn cụ thể.

Hoa hậu Kỳ Duyên tuyên bố về đám cưới khiến khán giả thích thú. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok NiuBoo)

Thời gian qua, Kỳ Duyên tiếp tục duy trì hoạt động đều đặn trong showbiz. Sau nhiều năm được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp ngày càng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh công việc thời trang, quảng cáo và các hoạt động giải trí, Kỳ Duyên cũng có bước tiến đáng chú ý khi tham gia điện ảnh. Trong dự án mới, Kỳ Duyên có cơ hội làm việc cùng nhiều nghệ sĩ, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu...

Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng nhận được sự yêu thích từ nhiều khán giả. Không chỉ xuất hiện cùng nhau tại những sự kiện liên quan đến công việc, cả hai còn có những khoảnh khắc đời thường khá gần gũi. Sự tương đồng về tuổi tác, phong cách năng động và quá trình hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, giải trí giúp họ dễ dàng tạo được sự kết nối.

Gần đây, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân còn có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc. Những hình ảnh được chia sẻ trong chuyến đi cho thấy cả hai có khoảng thời gian thoải mái bên nhau sau lịch trình công việc. Qua đó, mối quan hệ thân tình giữa hai nàng hậu tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Hoa hậu Kỳ Duyên có mối quan hệ thân thiết bên Đoàn Thiên Ân.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi trong sự nghiệp. Người đẹp không còn giới hạn bản thân ở hình ảnh một hoa hậu mà tích cực thử sức với những lĩnh vực mới. Còn chuyện đám cưới, tuyên bố bất ngờ tại sự kiện mới đây có thể xem là một khoảnh khắc vui vẻ mà Kỳ Duyên dành cho người hâm mộ. Dù vậy, thời điểm nàng hậu thực sự bước vào ngày vui vẫn là điều được khán giả chờ đợi.