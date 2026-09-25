Quang Lê tiết lộ thời điểm làm đám cưới với ngọc nữ bolero Tố My

Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên Tố My. Trong video, nam ca sĩ ngẫu hứng thể hiện một đoạn ca khúc mới với giọng hát quen thuộc. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau bài hát mới là chi tiết khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

Quang Lê chia sẻ đoạn clip thân thiết bên cạnh Tố My.

Theo Quang Lê chia sẻ, ca khúc này là một sáng tác mới của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, ban đầu được viết dành cho Tố My. Sau khi nghe giai điệu, Quang Lê bất ngờ dành tình cảm đặc biệt cho bài hát và chủ động hát thử, sau đó gửi bản thu đến nhạc sĩ.

Phần thể hiện của Quang Lê dường như đã thuyết phục tác giả. Nam ca sĩ cho biết nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sau khi nghe bản thu đã đề nghị Tố My không hát ca khúc này với một người khác mà nên kết hợp cùng Quang Lê.

Từ lời đề nghị đó, Quang Lê và Tố My quyết định cùng thực hiện dự án. Đây cũng là màn kết hợp nhận được nhiều kỳ vọng khi cả hai đều là những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc bolero và từng nhiều lần đứng chung sân khấu.

Nam ca sĩ tiết lộ câu chuyện thú vị về ca khúc mới sắp được ra mắt.

Không chỉ chia sẻ về âm nhạc, Quang Lê và Tố My còn tạo ra một khoảnh khắc khiến người hâm mộ thích thú khi nhắc đến chuyện kết hôn. Nam ca sĩ bất ngờ nói rằng nếu đến năm 50 tuổi mà cả hai vẫn chưa lập gia đình thì sẽ cưới nhau.

Trước lời “hẹn ước” bất ngờ của đàn anh, Tố My bật cười. Dù câu nói được đưa ra trong không khí vui vẻ và mang tính trêu đùa, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Một bộ phận người hâm mộ vốn yêu thích sự ăn ý của Quang Lê và Tố My cũng tiếp tục “đẩy thuyền” cho cặp đôi.

Thực tế, Quang Lê và Tố My có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình âm nhạc, đồng thời dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc.

Sự ăn ý trên sân khấu cũng từng khiến Quang Lê và Tố My được khán giả ghép đôi. Tuy nhiên, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và chưa từng xác nhận chuyện tình cảm như những lời đồn đoán từ người hâm mộ.

Quang Lê cũng gây bất ngờ khi nhắc đến chuyện cưới Tố My.

Với việc cùng thực hiện ca khúc mới của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, Quang Lê và Tố My đang đứng trước một màn song ca đáng chú ý. Sau những chia sẻ đầy hài hước về “lời hẹn ở tuổi 50”, điều khán giả chờ đợi lúc này vẫn là sản phẩm âm nhạc chính thức của hai giọng ca bolero.