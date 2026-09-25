Hot girl Hà Nội nổi tiếng từ thời cấp 3 giờ là mẹ 3 con, chồng làm giám đốc âm nhạc, sống trong biệt thự 5 tầng

Trâm Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, từng là học sinh THPT Phan Đình Phùng và sau đó theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô được nhiều người biết đến từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường sau khi những hình ảnh trong trẻo tại lễ bế giảng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, Trâm Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ quan tâm. Tuy nhiên, giữa lúc nhận được nhiều sự chú ý, cô không lựa chọn tiến sâu vào showbiz mà theo đuổi cuộc sống riêng và sau này dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Hơn một thập kỷ bên JustaTee, nay đã là mẹ 3 con

Năm 2013, khi đang là sinh viên năm nhất, Trâm Anh công khai chuyện tình cảm với JustaTee. Sau khoảng 5 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2018.

Cũng trong năm 2018, Trâm Anh và JustaTee đón con gái đầu lòng Anh Chi, thường được gọi với tên thân mật Cici. Năm 2021, gia đình có thêm con trai Anh Minh, tên ở nhà là Mino. Đến tháng 3/2026, cặp đôi tiếp tục chào đón em bé thứ ba, bé Nguyễn Minh An, tên thân mật Major.

Sau khi lập gia đình, Trâm Anh ít tham gia các hoạt động giải trí. Trong khi đó, JustaTee tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc, từng đảm nhận nhiều vai trò từ ca sĩ, nhà sản xuất, giám khảo Rap Việt đến giám đốc âm nhạc của các chương trình lớn.

Ở tuổi 31, Trâm Anh vẫn duy trì phong cách trẻ trung. Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và chơi thể thao. Khoảng hai tháng sau khi sinh em bé thứ ba, cô đã trở lại sân pickleball - môn thể thao mà Trâm Anh theo đuổi từ trước khi mang thai.

Phong cách thời trang của Trâm Anh cũng khá đa dạng. Khi đi chơi hay du lịch, cô ưu tiên những trang phục đơn giản, năng động; trong các chuyến nghỉ dưỡng, hot girl Hà thành thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh với đồ bơi hoặc những thiết kế phóng khoáng. Cách trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc đơn giản cũng là lựa chọn quen thuộc của cô.

Cuộc sống trong biệt thự 5 tầng tại TP.HCM

Sau khi chuyển vào TP.HCM để thuận tiện cho công việc, gia đình JustaTee - Trâm Anh xây dựng một căn biệt thự 5 tầng. Công trình mất khoảng 2 năm để hoàn thiện và từng được chính nam ca sĩ chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội.

Căn nhà sử dụng tông màu trầm làm chủ đạo và được bố trí nhiều khu vực phục vụ cả sinh hoạt lẫn công việc. Ngoài phòng khách, bếp và phòng ngủ, biệt thự còn có thang máy, phòng gym, phòng thu âm, phòng họp, khu giải trí với bàn bi-a và phòng tắm có bồn sục. Các con của cặp đôi cũng có không gian ngủ và vui chơi riêng.

Một trong những khu vực đáng chú ý là phòng làm việc của JustaTee, được thiết kế riêng để phục vụ công việc sản xuất âm nhạc. Trong nhà còn có khu vực giải trí và hồ bơi mini, tạo không gian sinh hoạt cho cả gia đình.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi công khai hẹn hò, Trâm Anh và JustaTee hiện đã là bố mẹ của 3 em bé. Từ cô nữ sinh từng gây chú ý với những bức ảnh bế giảng, Trâm Anh giờ có cuộc sống kín tiếng hơn, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân.

Ảnh: FBNV