Lý do thật sự NSƯT Hữu Châu nhận lời đóng Lên Hương

Hữu Châu và Hồng Đào quen nhau từ thời còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, từng học chung lớp, chung trường và cùng trưởng thành trong môi trường sân khấu. Hơn 40 năm sau, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và tiếp tục có cơ hội đứng chung trên sân khấu lẫn màn ảnh. Hữu Châu từng chia sẻ rằng có một người bạn rất thân và muốn được diễn chung với người bạn ấy từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành. Chính sự gắn bó kéo dài qua nhiều thế hệ nghề nghiệp khiến lời mời tham gia Lên Hương trở thành một cơ hội đặc biệt đối với nam nghệ sĩ.

Tình bạn giữa Hữu Châu và Hồng Đào không chỉ được nhắc đến qua những lần hợp tác mà còn gắn với nhiều kỷ niệm từ thời cả hai còn trẻ. Hữu Châu từng kể chuyện Hồng Đào giữ tiền giúp trong giai đoạn khó khăn, nhờ vậy nam nghệ sĩ tích góp được để mua chiếc xe máy đầu tiên. Những câu chuyện đời thường ấy cho thấy mối quan hệ của họ được hình thành từ thời chưa có vị trí vững chắc trong nghề và được duy trì qua nhiều năm tháng, khi cả hai đều đã có những hành trình riêng trên sân khấu, màn ảnh.

Hữu Châu và Hồng Đào có hơn 40 năm gắn bó từ thời còn học sân khấu.

Trên điện ảnh, Hữu Châu và Hồng Đào từng cùng góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu, Cục Vàng Của Ngoại và mới nhất là Lên Hương. Ba tác phẩm có sự tham gia của hai nghệ sĩ hiện mang về tổng doanh thu hơn 330 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Trong Lên Hương, Hữu Châu đảm nhận vai ông Năm, nhân vật có thời lượng không quá dài nhưng giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến câu chuyện và tâm lý của bà Mũi do Hồng Đào thể hiện. Sự kết hợp này tiếp tục cho thấy hai nghệ sĩ có thể tạo nên sự kết nối tự nhiên dù đảm nhận những nhân vật có màu sắc khác nhau.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự ăn ý được tích lũy qua hàng chục năm. Hồng Đào từng chia sẻ cả hai chỉ cần tập thoại một lần trước khi thực hiện những cảnh diễn chung trong Lên Hương. Khi đã hiểu cách làm nghề, nhịp diễn và cách xử lý nhân vật của nhau, họ không cần quá nhiều thời gian để tìm lại sự phối hợp. Những trải nghiệm chung từ thời còn trẻ vì thế trở thành lợi thế khi cả hai trở lại màn ảnh, giúp các phân đoạn chung giữ được sự tự nhiên thay vì tạo cảm giác gượng ép.

Nếu Hồng Đào là lý do khiến Hữu Châu nhận lời, thì chính vốn sống và kinh nghiệm diễn xuất giúp nam nghệ sĩ tạo chiều sâu cho nhân vật ông Năm. Hữu Châu là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam, đồng thời sở hữu gia tài điện ảnh đa dạng với nhiều dạng vai, từ hài hước, gia trưởng đến những nhân vật giàu tình cảm. Nam nghệ sĩ từng để lại dấu ấn qua Lô Tô, Cậu Vàng, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cái Giá Của Hạnh Phúc và nhiều tác phẩm thương mại khác.

Hữu Châu dành nhiều tình cảm cho người bạn đồng hành từ những ngày đầu làm nghề. Ảnh: FBNV

Đằng sau sự nghiệp lâu năm là một hành trình nhiều thăng trầm. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hữu Châu từng trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn khi còn trẻ và phải làm nhiều công việc để kiếm sống, phụ giúp gia đình. Những trải nghiệm ấy trở thành vốn sống quan trọng trong quá trình diễn xuất, đặc biệt khi nam nghệ sĩ thường đảm nhận những nhân vật có màu sắc đời thường. Sau nhiều thập kỷ đứng trên sân khấu và màn ảnh, Hữu Châu vẫn duy trì công việc giảng dạy, truyền nghề cho thế hệ trẻ và tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh.

Với Lên Hương, lý do nhận vai của Hữu Châu vì thế không đơn thuần nằm ở kịch bản hay nhân vật. Đằng sau lần tái hợp là một tình bạn kéo dài hơn 40 năm, bắt đầu từ những ngày cùng học nghề và tiếp tục được nối dài bằng nhiều lần đồng hành trong nghệ thuật. Việc Hữu Châu nhận lời vì Hồng Đào cũng trở thành một chi tiết đặc biệt, giúp câu chuyện phía sau bộ phim có thêm một lớp ý nghĩa về tình bạn và những mối duyên được giữ lại qua nhiều năm làm nghề.