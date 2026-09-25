Tiết lộ vợ bác sĩ kém 16 tuổi gia đình 5 đời làm ngành y của diễn viên Đoàn Minh Tài

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, là ca sĩ, nhạc sĩ, đồng thời là bác sĩ được chú ý khi là vợ kém 16 tuổi của diễn viên Đoàn Minh Tài. Mới đây, 2 vợ chồng cô cùng đón tin vui: diễn viên Đoàn Minh Tài nhận bằng thạc sĩ còn Sunny nhận văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh.

Dịp này, cô có cuộc trò chuyện với VietNamNet về guồng quay công việc, những sáng tác chưa công bố và cuộc sống hôn nhân.

Từ ca khúc tặng chồng đến chuyện nhịn nhau

Từ ngày về chung nhà với diễn viên Đoàn Minh Tài cuối năm 2025, Sunny cho biết cuộc sống không bị xáo trộn mà ngược lại, mọi thứ được vun vén trọn vẹn hơn. Đoàn Minh Tài luôn ủng hộ công việc và đam mê của vợ, còn dự án kinh doanh chung là cách 2 người đồng hành với nhau nhiều hơn.

Cặp đôi Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc.

Trong đám cưới, Sunny tự viết và trình diễn ca khúc tiếng Anh tặng chồng, xuất phát từ câu chuyện của 2 người sau 6 năm bên nhau. Sau từng ấy thời gian, cô nhận ra điều khiến mình hạnh phúc nhất không phải những thứ lớn lao mà là cùng ăn một bữa cơm, cùng thích một bản nhạc, có chuyện để kể cho nhau và vẫn cười nói mỗi ngày.

Với khoảng cách 16 tuổi, 2 người thời gian đầu có nhiều bất đồng quan điểm nhưng họ cùng học cách nhịn nhau và hiểu nhau thêm. Sunny không dám nói mọi thứ sẽ luôn êm đẹp, chỉ mong dù có chuyện gì, hai người vẫn muốn ngồi xuống để hiểu nhau và chọn nắm tay bước tiếp. Về con cái, cô xem đó là thiện duyên. Hai vợ chồng chưa đặt mốc thời gian cụ thể, chỉ mong em bé đến khi ba mẹ đã sẵn sàng về kinh tế lẫn tinh thần.

Nói về phim Bóng ma nhà hát mà chồng vừa tham gia, Sunny chấm 9/10 cho độ duyên dáng và câu chuyện, còn 1 điểm giữ lại để lần sau chồng có thêm động lực mời cô đi xem tiếp. Cô hy vọng sau phim này, Đoàn Minh Tài có thêm cơ hội ở các dự án điện ảnh và thử sức nhiều dạng vai.

Sunny Đan Ngọc và Đoàn Minh Tài trong ngày vui:

Ban ngày làm bác sĩ, lên sân khấu là nghệ sĩ

Hiện nay, phần lớn ban ngày của Sunny dành cho bệnh viện, thường từ 7h sáng đến 5h chiều. Việc cá nhân và kinh doanh được xử lý vào buổi tối. Dự án kinh doanh của hai vợ chồng đã được xây dựng gần 1 năm và hệ thống dần ổn định nên cô không còn phải túc trực liên tục như giai đoạn đầu mà tập trung hơn vào vận hành, phát triển lâu dài.

Với nghệ thuật, Sunny không đặt mục tiêu chạy show thật nhiều mà ưu tiên những chương trình phù hợp, có ý nghĩa, hoặc những sân khấu cô thật sự muốn xuất hiện. So với thời sinh viên vừa học vừa chạy show, cô thấy mình bận theo một cách khác nhưng biết rõ hơn mình muốn dành thời gian cho điều gì.

Sunny Đan Ngọc trong màu áo blouse trắng.

Sunny từng nghi ngờ bản thân khá nhiều trong khoảng 5 năm đầu. Khi đó cô thích cả y khoa lẫn nghệ thuật, trong khi cả 2 lĩnh vực đều đang ở giai đoạn cô phải học hỏi nhiều. Cô chọn cách làm và học nhiều nhất có thể vì tin trải nghiệm càng nhiều sẽ càng hiểu bản thân. Áp lực của nghệ thuật là chưa định hình được màu sắc riêng, còn với y khoa, càng học cô càng hiểu đây là lĩnh vực cần nhiều thời gian, sự nghiêm túc và quá trình trau dồi lâu dài.

Sunny Đan Ngọc sinh ra trong gia đình có truyền thống 5 đời làm việc trong ngành y. Mẹ cô là bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Truyền thống gia đình cũng là yếu tố khiến Sunny lựa chọn theo học ngành y.

Hiện tại, cô không còn thấy hình ảnh bác sĩ và hình ảnh nghệ sĩ mâu thuẫn. Bước vào bệnh viện, cô hiểu trách nhiệm của một bác sĩ là nghiêm túc với chuyên môn và bệnh nhân. Đứng trên sân khấu, cô cho phép mình sống với một phần khác của bản thân. "Hai công việc khác nhau nhưng đều là những phần thật của mình", cô nói.

Theo Sunny, điểm giống nhau giữa chữa lành thể chất và chữa lành tinh thần là đều bắt đầu từ việc lắng nghe, thấu hiểu người khác. Cô không cho rằng âm nhạc có thể thay thế chữa lành theo nghĩa y khoa nhưng đôi khi một bài hát có thể ở bên người ta đúng lúc họ cần được đồng cảm.

Bài hát viết về mẹ chờ ngày sẵn sàng

Sunny đã viết một bài hát trong mùa dịch năm 2020 khi mẹ đi chống dịch còn cô ở nhà một mình và bà nội qua đời vì tuổi già. Bản live piano được quay xong từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa đăng tải. Theo Sunny, bài hát buồn và gắn với giai đoạn quá nhiều cảm xúc nên mỗi lần định chia sẻ, cô lại thấy cần thêm thời gian. Cô tâm sự: "Có những bài hát mình nghĩ không nhất thiết phải xuất hiện vào đúng thời điểm nó được viết mà cần xuất hiện vào lúc mình cảm thấy sẵn sàng để kể lại câu chuyện ấy".

Sunny Đan Ngọc chụp ảnh cùng mẹ - bác sĩ Ngô Kim Thanh.

Cũng chính mùa dịch năm 2020 là bước ngoặt lớn nhất trên con đường âm nhạc của cô. Khi mọi thứ bên ngoài gần như dừng lại, cô có nhiều thời gian ở một mình, viết nhạc và nhìn lại bản thân. Sunny Đan Ngọc sáng tác khá nhiều trong giai đoạn ấy nhưng quan trọng hơn số lượng là việc bắt đầu tìm được màu sắc và cá tính âm nhạc riêng.

Những ngày đầu sáng tác, cô chưa có nhiều niềm tin vào những gì mình viết, đôi lúc tự hỏi âm nhạc của mình có đủ hay, đủ khác biệt để người khác muốn nghe. Lời động viên của nhạc sĩ Phương Uyên - người thầy thanh nhạc và nhà thiết kế Minh Hạnh khi ấy giúp cô tin rằng đang có điều gì đó riêng để nuôi dưỡng. Giờ đây Sunny Đan Ngọc vẫn thích lắng nghe thầy cô, anh chị đi trước và các cộng sự tin cậy nhưng không còn tìm một người để bảo mình nên làm gì.

Sunny Đan Ngọc luôn chỉn chu trong đời thường và sự kiện.

Sunny tiết lộ với VietNamNet đang ấp ủ 1 mini album gồm những ca khúc tự sáng tác. Có bài đã viết khá lâu, đến nay cô mới thấy đủ trải nghiệm và đủ rõ ràng để biết cách muốn thể hiện. Những điều trước kia cô ngại nói ra, giờ cô thấy bình thường hơn, hy vọng khán giả sẽ thấy một Sunny cá tính, trưởng thành hơn.

Sunny Đan Ngọc hát "Mùa xuân đầu tiên":

Ảnh: FBNV, video: Tư liệu