Lê Phương tuyên bố đúng 2 từ về ngày đặc biệt

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương đăng tải loạt hình ảnh đi lễ vào dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu 12/8 âm lịch. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên bày tỏ: "Trọn vẹn".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước những khoảnh khắc giản dị của Lê Phương trong ngày đặc biệt. Đồng thời gửi lời chúc đến nữ diễn viên và các nghệ sĩ nhân dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu.

Lê Phương có những chia sẻ đáng chú ý, thể hiện sự trân trọng với hành trình hoạt động nghệ thuật.

Ngày 12/8 âm lịch hằng năm là dịp quan trọng để các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối đã có công đặt nền móng và phát triển nghệ thuật sân khấu. Với những nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghề, đây cũng là thời điểm để nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật và bày tỏ lòng biết ơn đối với nghề nghiệp.

Trong dịp Giỗ Tổ sân khấu năm nay, Lê Phương dành thời gian đến nhiều địa điểm để dâng hương. Nữ diễn viên lần lượt ghé Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh, Kịch đoàn Thành Lộc và Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ. Những hình ảnh được cô chia sẻ tiếp tục cho thấy sự gắn bó của nữ diễn viên với sân khấu và môi trường nghệ thuật.

Lê Phương là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Dưới bóng cây hạnh phúc... Với lối diễn xuất giàu cảm xúc, cô thường đảm nhận những nhân vật có số phận và diễn biến tâm lý phức tạp.

Đầu năm 2026, Lê Phương tiếp tục góp mặt trong Vì mẹ anh phán chia tay và Bóng ma hạnh phúc. Những vai diễn đa dạng giúp nữ diễn viên duy trì hoạt động trên màn ảnh, đồng thời cho thấy khả năng hóa thân qua nhiều dạng nhân vật.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, Lê Phương còn có nhiều dấu ấn trên sân khấu kịch nói. Một trong những vai diễn đáng chú ý của cô là Kiều Nguyệt Nga trong vở Tiên Nga. Vai diễn giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trước khán giả sân khấu, bên cạnh những thành công đã đạt được trên truyền hình.

Lê Phương là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt.

Song song với sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Lê Phương cũng từng trải qua nhiều biến động. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô một mình chăm sóc con trai Cà Pháo. Đến năm 2017, nữ diễn viên kết hôn với ca sĩ Trung Kiên, người kém cô 7 tuổi.

Vượt qua những hoài nghi ban đầu, Lê Phương và Trung Kiên dần chứng minh sự gắn bó qua cuộc sống gia đình. Năm 2019, cả hai đón thêm con gái. Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống gia đình ổn định, đồng thời nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ ông xã và người thân trong hành trình nghệ thuật.