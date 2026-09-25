Á hậu Phương Nga, Salim 'đu trend' đính đá lên mặt của Gen Z

Salim hưởng ứng trào lưu làm đẹp vui vẻ cùng con gái. Ảnh: Salim/FB.

Những miếng dán hình đá quý nhỏ nhiều màu xuất hiện trên gương mặt của nhiều người nổi tiếng, tín đồ thời trang Việt trong thời gian gần đây. Các chi tiết bắt sáng được đặt trực tiếp lên da, tạo thành điểm nhấn cho tổng thể.

Diễm My 9X lựa chọn những sticker nhỏ, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ. Nữ diễn viên còn sử dụng miếng dán để trang trí hộp phấn hay ly nước. Á hậu Phương Nga lại thử cách bố trí các chi tiết nhỏ đối xứng trên hai bên má.

Xu hướng này cũng xuất hiện trong những hình ảnh của mẹ con KOL Salim - Pam. Rich kid Ngọc Thanh Tâm cũng tự đính những "hạt cườm" lấp lánh lên lớp mặt nạ dưỡng da trước khi đi ngủ.

Có thể thấy, những hình dán đá quý không chỉ được dùng để trang trí gương mặt. Một số người còn đưa chúng lên các vật dụng cá nhân, biến những món đồ vốn chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày thành phụ kiện thể hiện cá tính.

Xu hướng này là một phần của hoạt động “bedazzling”, chỉ việc đính những viên đá, pha lê hoặc chi tiết bắt sáng lên đồ vật hoặc cơ thể. Đây là một trong những trào lưu được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhận được sự hưởng ứng lớn từ Gen Z, theo The New York Times.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Diễm My 9X hưởng ứng trào lưu đính đá lấp lánh lên mặt, phụ kiện. Ảnh: @phuongngabui_, @diemmyvu.

Từ gương mặt, bình nước đến laptop

Tại Mỹ, Rebecca Williams, một y tá 27 tuổi ở Montreal, bắt đầu thử hoạt động này sau những ca làm việc dài. Cô dán hàng chục viên đá nhiều màu lên bình nước có thể tái sử dụng, mặt nạ giấy và cả vỏ laptop.

Với Williams, việc trang trí đồ vật mang đến một chút hào nhoáng cho cuộc sống vốn xoay quanh bộ đồng phục y tế. Quan trọng hơn, khoảng thời gian ngồi dán từng viên đá cũng giúp đầu óc cô có cơ hội thư giãn.

Williams không phải trường hợp duy nhất. Trong những tuần gần đây, nhiều người trẻ chia sẻ các món đồ được phủ đá trên mạng xã hội. Từ phòng khách, ôtô đến sách, những vật dụng quen thuộc đều có thể trở thành bề mặt để thử nghiệm. Hashtag #bedazzle xuất hiện trong hàng trăm video, thu hút hàng triệu lượt xem.

Điểm khác biệt của làn sóng hiện tại nằm ở phạm vi. Những hình dán đá quý sặc sỡ không còn chỉ xuất hiện trên quần áo hay trang phục biểu diễn mà được đưa lên các vật dụng đời thường như lọ thuốc, ốp điện thoại, máy hút sữa.

Thậm chí, một số người còn dán sticker đá quý lên cơ thể, đầu cạo trọc, thú cưng hoặc gương mặt của bạn bè.

Trong khi Rebecca Williams đính những hạt cườm lên lớp mặt nạ, Phia Dennis lại phủ kín chiếc Porsche bằng sticker. Ảnh: NVCC/The New York Times.

Mia Jacobs, chiến lược gia thời trang tại công ty dự báo xu hướng WGSN, xem đây là một phần của “whimsymaxxing” - xu hướng mà Gen Z tìm cách đưa sự vui nhộn vào những phần buồn tẻ của cuộc sống.

Theo Jacobs, cách trang trí này cũng là một biểu hiện của văn hóa chăm sóc sức khỏe và nâ​ng cấp bản thân. Việc "đính đá" lên một món đồ quen thuộc biến nó thành nguồn vui trong cuộc sống.

Một yếu tố khác khiến xu hướng dễ tiếp cận là chi phí thấp. Các loại đá dán có thể dễ dàng tìm mua trên mạng hoặc tại cửa hàng đồ thủ công.

Ben Esqueda, nhà sáng tạo nội dung và nhà thơ 28 tuổi ở San Diego (Mỹ), bắt đầu thử đính đá sau khi nhìn thấy những hình ảnh liên quan đến xu hướng này.

Anh mua một tấm hạt cườm dán trên mạng rồi trang trí những chiếc cốc cà phê bằng nhựa. Trong các video, Esqueda thường cầm chiếc cốc lấp lánh và đưa lên môi. Điều anh thích ở hoạt động này là nó cho phép đôi tay làm một việc khác thay vì liên tục sử dụng điện thoại.

Phia Dennis (25 tuổi) thậm chí đưa xu hướng lên một chiếc Porsche màu hồng. Cô cùng chị gái phủ những viên đá lớn màu tím, cam và xanh lên nắp capo để tạo dấu ấn riêng.

Điều khiến Dennis thích thú là những viên đá nhiều màu vốn bị xem là sến lại trở thành xu hướng. Sự thay đổi này phần nào đối lập với gu thẩm mỹ tối giản từng phổ biến trong thời trang và thiết kế những năm qua.

Không chỉ là một trào lưu làm đẹp

Nghệ sĩ Kerin Rose Gold, người từng trang trí trang phục sân khấu cho Beyoncé và Lizzo, cho rằng làn sóng này là phản ứng với “old money aesthetic” (tạm dịch: “thẩm mỹ của giới thượng lưu lâu đời”) trong vài năm qua.

Theo Gold, khi mọi thứ trở nên đơn giản, thiếu màu sắc và ít điểm nhấn, những chi tiết lấp lánh trở thành cách để người trẻ đưa vẻ đẹp, màu sắc và niềm vui trở lại cuộc sống hàng ngày mà không cần chi quá nhiều tiền.

Nghệ sĩ Kerin Rose Gold chế tác Labubu đính đá quý theo yêu cầu riêng cho Naomi Osaka. Ảnh: Vincent Alban/The New York Times.

Bedazzling thực tế không phải khái niệm mới. Những chi tiết lấp lánh đã xuất hiện trong trang phục sân khấu suốt nhiều thập kỷ. Nhà thiết kế Bob Mackie từng nổi tiếng với những bộ trang phục phủ đầy đá dành cho Cher, Tina Turner và nhiều nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên, làn sóng hiện tại có quy mô khác khi người trẻ không chờ đến sân khấu hay một dịp đặc biệt mới ứng dụng. Từ mặt, tay, quần áo đến đồ dùng hàng ngày, mọi thứ đều có thể trở thành bề mặt để thử nghiệm.

Một số dấu hiệu trong ngành thời trang và làm đẹp cũng cho thấy sự quan tâm đến màu sắc và phong cách tối đa tăng lên. Pantone vừa giới thiệu 224 màu mới rực rỡ, trong bối cảnh nhận thấy sự quan tâm gia tăng đối với maximalism (tạm dịch: “chủ nghĩa tối đa”) và những gam màu tạo cảm giác vui vẻ.

Trước đó, màu trắng Cloud Dancer được Pantone chọn làm màu của năm 2026. Các thương hiệu cũng bắt đầu chú ý đến xu hướng này. Dagne Dover tung ra phiên bản túi đính đá giới hạn, trong khi Huda Beauty đưa những viên đá lấp lánh vào video quảng bá.

Allstarco, nhà sản xuất đá quý tại Canada, vốn thường làm việc với các doanh nghiệp như Disney và Cirque du Soleil, cũng bắt đầu bán đá dán trực tiếp cho người tiêu dùng trẻ. Với người trẻ, sức hút của những viên đá không nhất thiết nằm ở việc tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Hoạt động này cho phép họ thử nghiệm và sáng tạo.

Esqueda cho rằng đá và pha lê mang đến một hình thức giải khuây, tạm thời thoát khỏi đời sống xã hội, đồng thời cho phép mọi người thể hiện khả năng sáng tạo mà không phụ thuộc vào kỹ năng.