Tổng thống Mexico nhắc BTS, kỳ vọng nhóm trở lại vào năm 2027

Tình cảm dành cho Kpop tại Mexico tiếp tục nhận được sự chú ý khi Tổng thống Claudia Sheinbaum công khai bày tỏ kỳ vọng BTS sẽ trở lại quốc gia này vào năm 2027. Đáng chú ý, mong muốn này được bà nhắc đến trong khuôn khổ cuộc hội đàm cấp cao giữa Mexico và Hàn Quốc, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của văn hóa Hàn Quốc tại quốc gia Mỹ Latinh.

Ngày 24/9 (giờ địa phương), sau cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Mexico City, Tổng thống Claudia Sheinbaum tham dự cuộc họp báo chung tại Dinh Tổng thống Mexico. Trong phần phát biểu, bà đề cập đến việc hai nước tăng cường hợp tác văn hóa, đồng thời đặc biệt nhắc tới Kpop. "Chúng tôi kỳ vọng BTS sẽ đến thăm một lần nữa vào năm 2027", bà Sheinbaum chia sẻ.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, nữ Tổng thống Mexico từng có dịp trực tiếp gặp BTS trong chuyến nhóm đến Mexico hồi tháng 5/2026. Khi ấy, bà đã mời các thành viên BTS tới Dinh Tổng thống và thậm chí trực tiếp giới thiệu không gian bên trong nơi đây cho nhóm.

Trong dịp BTS xuất hiện tại Dinh Tổng thống hồi tháng 5, hình ảnh các thành viên cùng Tổng thống Sheinbaum đứng trên ban công và chào người dân bên ngoài từng tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Theo các nguồn tin được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, khoảng 50.000 người đã tập trung bên ngoài Dinh Tổng thống vào thời điểm đó.

Không chỉ BTS, Tổng thống Sheinbaum còn nhắc đến hoạt động của Stray Kids tại Mexico. Bà cho biết buổi biểu diễn của Stray Kids sẽ diễn ra vào ngày 25/9, đồng thời nhấn mạnh sự sôi động của cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Mexico.

Theo bà Sheinbaum, sự quan tâm của giới trẻ hai nước dành cho Kpop và K-food là minh chứng cho những điểm tương đồng cũng như tình cảm giữa người dân Mexico và Hàn Quốc. "Nhìn vào sự giao lưu giữa thanh niên hai nước, cũng như niềm đam mê của giới trẻ Mexico đối với Kpop và K-food, chúng ta có thể thấy người dân hai nước có rất nhiều điểm chung và tình cảm dành cho nhau", bà nói.

Đáng chú ý, những chia sẻ về BTS được đưa ra trong bối cảnh Mexico và Hàn Quốc đang thúc đẩy hợp tác văn hóa trên quy mô rộng hơn.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum cho biết hai bên đã thống nhất tiếp tục hỗ trợ các hoạt động liên quan đến văn hóa Hàn Quốc tại Mexico, trong đó có việc xây dựng các trung tâm văn hóa K-Culture.

Bà cho biết hai nước đã đồng ý thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở hỗ trợ hoạt động của Kpop cũng như văn hóa Hàn Quốc tại Mexico. Ở chiều ngược lại, Mexico cũng mong muốn giới thiệu văn hóa của mình tới Hàn Quốc và nhận được sự hỗ trợ để mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa. Hai bên cũng ký kết các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về văn hóa, nội dung, đào tạo nhân lực và các hoạt động giao lưu giữa hai quốc gia.

Việc Kpop được nhắc đến trực tiếp trong cuộc họp báo cấp cao cho thấy âm nhạc đại chúng không chỉ còn là một sản phẩm giải trí, mà ngày càng trở thành một kênh giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Với Mexico, sức hút của Kpop đã được thể hiện rõ qua lượng người hâm mộ đông đảo và sự quan tâm dành cho các nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong khi đó, với Hàn Quốc, Mexico là một thị trường quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh, nơi văn hóa đại chúng Hàn Quốc tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng.

Trong câu chuyện này, BTS tiếp tục giữ vị trí đặc biệt. Việc Tổng thống Sheinbaum trực tiếp nhắc đến nhóm và bày tỏ mong muốn BTS trở lại Mexico vào năm 2027 càng khiến người hâm mộ quan tâm đến khả năng tái ngộ giữa nhóm và quốc gia này.

Dù phát biểu của bà Sheinbaum mới dừng ở kỳ vọng và chưa phải thông báo chính thức về lịch trình của BTS, đây vẫn là một chi tiết đáng chú ý. Đặc biệt, sau cuộc gặp hồi tháng 5, mối quan hệ giữa BTS, người hâm mộ Mexico và chính quyền sở tại đã tạo nên một câu chuyện khá đặc biệt. Nếu BTS thực sự trở lại Mexico vào năm 2027, chuyến đi này có thể mang thêm ý nghĩa về giao lưu văn hóa, thay vì đơn thuần là một hoạt động biểu diễn.

Trong khi đó, phía Mexico tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác với Hàn Quốc ở nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khoa học. Tổng thống Sheinbaum cho biết hai nước cũng thống nhất ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia và thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Giữa bức tranh hợp tác rộng lớn đó, một câu nói ngắn về BTS lại trở thành chi tiết đặc biệt thu hút sự chú ý. Nó phần nào cho thấy Kpop đã đi xa hơn phạm vi của một trào lưu âm nhạc, trở thành cầu nối văn hóa có khả năng tạo ra những cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa nghệ sĩ, người hâm mộ và các nhà lãnh đạo.