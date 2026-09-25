Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

Du khách muốn khám phá sâu hơn điểm đến

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, trong mùa hè năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Ninh Bình tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hội An ghi nhận mức tăng hơn 60%, trong khi Huế tăng hơn 45%.

Du khách đi thuyền khám phá quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka Việt Nam, cho rằng những con số này phản ánh sự thay đổi trong cách du khách xây dựng hành trình. Nơi lưu trú vẫn là một phần quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định chuyến đi.

“Ngày càng có nhiều người tìm kiếm những cách thức để dành thời gian khám phá sâu hơn các vùng đất, câu chuyện…”, bà Huỳnh Thị Mai Thy nhận định.

Theo bà Thy, du khách vẫn muốn ghé thăm những địa danh quan trọng, song đồng thời tìm kiếm các hoạt động giúp họ hiểu rõ hơn về lịch sử, con người và những giá trị truyền thống tạo nên bản sắc riêng của mỗi điểm đến.

Từ di sản đến chuỗi trải nghiệm

Sự thay đổi thể hiện rõ hơn qua lượng tìm kiếm các hoạt động tại điểm đến. Vé tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế được tìm kiếm nhiều hơn 30%; các tour riêng kết nối Phố cổ Hội An với Thánh địa Mỹ Sơn tăng hơn gấp đôi. Chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” cũng ghi nhận mức tăng về sự quan tâm.

Tại Hà Nội, lượng tìm kiếm tour khám phá thành phố trong nửa ngày hoặc cả ngày tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm trước. Thay vì tự tham quan từng địa danh, nhiều du khách quan tâm đến những hành trình có người hướng dẫn để tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa của Thủ đô.

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, xu hướng này cho thấy du lịch văn hóa, di sản đang trở nên giàu tính trải nghiệm hơn. Một chuyến đi có thể được hình thành từ nhiều lớp nội dung, thay vì chỉ xoay quanh một công trình hoặc danh thắng.

Tại Ninh Bình, các di tích lịch sử có thể được kết nối với cảnh quan núi đá vôi và đời sống cộng đồng. Ở Hội An, hành trình không dừng tại khu phố cổ mà có thể mở rộng sang Mỹ Sơn, các làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật biểu diễn. Với Huế, hệ thống di tích cung đình là điểm xuất phát để du khách tiếp tục khám phá văn hóa đô thị và ẩm thực địa phương.

Bà Thy cho rằng, nếu được xây dựng phù hợp, những trải nghiệm này có thể tạo thêm lý do để du khách dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến. Hoạt động du lịch qua đó cũng mở rộng cơ hội tham gia cho doanh nghiệp, hướng dẫn viên, nghệ sĩ biểu diễn, nghệ nhân và người dân địa phương.

Số liệu của Traveloka phản ánh hành vi tìm kiếm trên một nền tảng trực tuyến, không đồng nghĩa với lượng khách thực tế tới từng địa phương. Tuy nhiên, mức tăng ở cả cơ sở lưu trú, vé tham quan và tour trải nghiệm cho thấy văn hóa, lịch sử đang có ảnh hưởng rõ hơn đến quá trình lựa chọn chuyến đi.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cả nước hiện có hơn 40.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; trong đó có 9 di sản thế giới và 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Hệ thống di sản trải rộng từ đô thị cổ, quần thể kiến trúc cung đình đến âm nhạc, lễ hội, nghề thủ công và tập quán cộng đồng, tạo dư địa để các địa phương phát triển những sản phẩm du lịch có chiều sâu.