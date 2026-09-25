Mỹ nhân Thanh Hóa từng cùng mẹ đạp xe đi buôn hoa quả, nay là siêu mẫu nổi tiếng với đôi chân dài 1,16m, tuổi 34 vẫn độc thân

Mới đây, Hoàng Thùy chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến ghé thăm Hà Nội. Nữ người mẫu lựa chọn bộ đồ bơi màu đen tối giản khi thư giãn bên hồ bơi, kết hợp cách tạo dáng và phụ kiện khá tiết chế. Loạt hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.

Ở tuổi 34, Hoàng Thùy vẫn thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Khi dự sự kiện, cô có thể lựa chọn những bộ váy cầu kỳ, phom dáng lạ mắt; còn trong đời thường, nữ người mẫu chuộng trang phục đơn giản hơn như tank top, croptop, chân váy hay những gam màu trung tính.

Từng cùng mẹ đạp xe đi mua hoa quả về bán

Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa, là con thứ ba trong gia đình có 4 chị em gái. Trước khi được biết đến trong giới thời trang, cô từng trải qua tuổi thơ không mấy dư dả. Nữ người mẫu từng cùng mẹ đạp xe đi thu mua hoa quả rồi đem ra chợ bán.

Bước ngoặt đến vào năm 2011 khi Hoàng Thùy tham gia Vietnam's Next Top Model. Từ một thí sinh còn mới mẻ với sàn diễn chuyên nghiệp, cô tiến sâu qua các vòng thi và cuối cùng giành ngôi Quán quân.

Sau cuộc thi, Hoàng Thùy tiếp tục theo đuổi nghề mẫu. Cô từng có thời gian hoạt động ở thị trường quốc tế, đồng thời xuất hiện trên nhiều sàn diễn trong nước. Phong cách trình diễn cá tính cùng chiều cao nổi bật dần trở thành những đặc điểm giúp cô tạo dấu ấn riêng.

Năm 2017, Hoàng Thùy chuyển hướng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1. Hai năm sau, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 và lọt Top 20 chung cuộc.

Tuổi 34 vẫn theo đuổi thời trang

Sau khoảng 15 năm kể từ Vietnam's Next Top Model, Hoàng Thùy vẫn gắn bó với lĩnh vực thời trang. Một trong những đặc điểm thường được nhắc đến của nữ người mẫu là đôi chân dài khoảng 1,16m. Đây cũng là lợi thế giúp cô phù hợp với nhiều kiểu trang phục và phong cách trình diễn khác nhau.

Gu ăn mặc của Hoàng Thùy thay đổi khá linh hoạt. Cô có thể xuất hiện trong những thiết kế dạ hội có cấu trúc cầu kỳ tại sự kiện, nhưng cũng thường lựa chọn trang phục trẻ trung, tối giản khi xuống phố hoặc đi nghỉ dưỡng. Các màu đen, trắng, beige và nâu xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của nữ người mẫu.

Ở tuổi 34, Hoàng Thùy hiện chưa công khai chuyện kết hôn. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn duy trì công việc trong làng thời trang và thường xuyên cập nhật những chuyến đi, công việc cũng như cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Từ cô gái xứ Thanh có tuổi thơ khó khăn đến Quán quân Vietnam's Next Top Model, Á hậu rồi đại diện Việt Nam bước lên sân khấu Miss Universe, hành trình của Hoàng Thùy trải qua nhiều dấu mốc đáng chú ý. Sau 15 năm được công chúng biết đến, cô vẫn là cái tên quen thuộc của làng mẫu Việt.

Ảnh: FBNV