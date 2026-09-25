Hàn Quốc khó có BTS thứ 2

Sự vươn lên thành siêu sao toàn cầu của BTS vẫn là ví dụ điển hình nhất cho điều mà Kpop gọi là "phép màu của công ty nhỏ". Họ là câu chuyện về một công ty khởi nghiệp khiêm tốn, sau đó vượt qua hàng loạt trở ngại trong ngành công nghiệp nổi tiếng khốc liệt để trở thành đế chế hàng đầu Kpop.

Tuy nhiên, hơn 12 năm sau khi BTS ra mắt, chưa có nhóm nhạc tạo nên “phép màu” tương tự. Thành công của BTS dường như đang trở thành một ngoại lệ hiếm hoi.

Công ty nhỏ ngày càng khó khăn hơn

Kpop chưa bao giờ lớn mạnh như hiện nay. Vậy tại sao các công ty nhỏ vẫn đang đối mặt với vô vàn khó khăn?

Theo các chuyên gia trong ngành, nguyên nhân nằm ở sự phân hóa ngày càng sâu sắc. Việc đó đang định hình lại hệ sinh thái Kpop. Sự bành trướng trên toàn cầu của Kpop đã kéo theo tiêu chuẩn sản xuất và chi phí tăng cao. Để tạo ra một sản phẩm đủ sức cạnh tranh với những ông lớn như HYBE, các công ty phải đầu tư nhiều hơn. Trong khi đó, cuộc chiến giành sự chú ý và độ nhận diện trên thị trường quốc tế cũng khiến chi phí tiếp thị tăng theo.

Con số thường dao động từ 7 tỷ won đến 10 tỷ won (5-7,2 triệu USD). Theo Kim Jin Woo, Giám đốc điều hành công ty giải trí RBW, chi phí trung bình đã tăng gấp 7-8 lần so với trước đại dịch.

"Việc phát triển một nghệ sĩ mới nổi không còn như xưa nữa. Ngành công nghiệp này đã trở nên phân cực đến mức quy mô chi tiêu của các công ty lớn cho tiếp thị và sản xuất đã vượt xa khả năng của các công ty nhỏ và vừa", Kim nói tại một buổi thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị MWM ở phía tây Seoul ngày 4/9.

Trong bối cảnh đó, Wayf Boys - nhóm nhạc đầu tiên được công ty khởi nghiệp Wayf thành lập - chính thức ra mắt ngày 7/8.

Nhóm gồm 5 thành viên, tự định vị là thế hệ "Nu Kpop" đầu tiên. Wayf Boys theo đuổi cách làm mang tính "tự phát" hơn trong một ngành công nghiệp vốn nổi tiếng với việc chăm chút từng chi tiết. Các thành viên cùng tham gia sáng tạo âm nhạc, vũ đạo, thiết kế bìa, tạo kiểu, sản xuất nội dung và quảng bá, theo Korea JoongAng Daily.

"Nu Kpop không chỉ đơn thuần là việc tạo ra một thể loại âm nhạc hoàn toàn mới, mà còn đề cập đến cách nghệ sĩ và công ty sản xuất, quảng bá âm nhạc", Son Sung Ho, nhà sáng lập kiêm nhà sản xuất của Wayf Boys chia sẻ với Korea JoongAng Daily.

"Thay vì thể hiện hình ảnh một thần tượng hoàn chỉnh như thể đó là câu trả lời duy nhất đúng, chúng tôi muốn cho thấy quá trình 5 thành viên tự do tìm tòi và cùng nhau phát triển như một nhóm", ông nói.

Wayf Boys hướng đến sự tự do thay vì đi theo chuẩn mực giống các nhóm nhạc Kpop khác. Ảnh: Wayf.

Wayf Boys gia nhập thị trường trong bối cảnh cơ hội thành công đang ngày càng nghiêng về các công ty lớn. Tuy nhiên, sự tồn tại của những nhóm nhạc Kpop ít tên tuổi có lẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một bước đột phá hiếm có hay "phép màu âm nhạc". Trong một thị trường toàn cầu rộng lớn nhưng phân mảnh hơn, các nhóm nhạc nhỏ đang thử nghiệm hướng đi khác. Đó là xây dựng bản sắc riêng và tìm kiếm cộng đồng khán giả phù hợp.

Điều đó tạo cơ hội cho những nhóm có cá tính riêng. Họ không nhất thiết phải trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc, mà chọn cách tiếp cận khán giả quốc tế.

Vì vậy, câu hỏi có lẽ không còn là "phép màu của công ty nhỏ" giống BTS có đang biến mất ở Kpop hay không. Điều quan trọng là liệu phép màu ấy có đang chuyển sang hình thức khác. Chẳng hạn, các nhóm tìm đến những cộng đồng khán giả cụ thể ở nước ngoài.

Chung Chang Yun, nhà sản xuất âm nhạc được biết đến với nghệ danh Andnew, đồng thời là nhà sáng lập và CEO công ty xuất bản âm nhạc Salpot Music Group, cho rằng các công ty nhỏ vẫn có cơ hội vươn lên ở Kpop vì cục diện đã thay đổi.

"Các thể loại âm nhạc hiện nay đã trở nên rất đa dạng. Mọi người đều cố gắng tìm kiếm điều gì đó đặc biệt trong sự đa dạng đó. Các công ty nhỏ có thể thể hiện những phẩm chất riêng biệt, không chỉ về âm nhạc mà còn cả về hình ảnh. Họ hướng tới những điều mà các công ty lớn không thể làm được", ông chia sẻ với Korea JoongAng Daily.

Theo Chung, tính độc đáo là vũ khí quan trọng nhất của các công ty nhỏ. "Điều quan trọng là phải có một bản sắc riêng biệt - cái gì đó sắc nét hơn", ông nói. Chung cho rằng ngay cả những ý tưởng có phần gây tranh cãi cũng có thể giúp một nhóm nổi bật.

Để tồn tại lâu dài, ông nhấn mạnh: "Bạn không được cố gắng đi theo khuôn mẫu của các công ty lớn".

Hướng đi cho các công ty nhỏ

Chung Chang Yun lấy XLOV như một ví dụ về hướng đi khác biệt. XLOV là nhóm Kpop đầu tiên tự nhận mình "phi giới tính". Họ ra mắt vào tháng 1/2025 dưới trướng 257 Entertainment. Công ty này được RBW mua lại vào đầu năm nay và đổi tên thành Strange Lab.

XLOV đang thu hút sự chú ý, đặc biệt ở thị trường quốc tế. EP mới nhất của họ là I, God bán hơn 220.000 bản trong tuần đầu tiên. Sản phẩm cũng lọt danh sách "25 Album Kpop hay nhất năm 2026 tính đến hiện tại" của Billboard.

Theo Park Jae Yong, CEO Strange Lab, điều kiện quan trọng là concept, bản sắc và định hướng của nhóm phải rõ ràng, độc đáo. Park thừa nhận chi phí cao vẫn là thách thức nghiêm trọng với các công ty nhỏ. Tuy nhiên, những hạn chế này cũng buộc XLOV phải tìm cách sáng tạo hơn.

"Chúng tôi phải tạo sự khác biệt bằng những ý tưởng mới lạ vì thiếu kinh phí và nguồn lực. Đồng thời, chúng tôi phải tìm những nguồn lực phù hợp có thể giúp mình nổi bật trong một ngân sách hạn chế", ông nói.

Theo Park, quá trình này cũng góp phần giúp các thành viên XLOV gắn kết hơn.

XLOV tạo cho mình concept khác biệt so với mặt bằng chung Kpop. Ảnh: People.

Gần đây, Wayf Boys ký hợp đồng với Interscope Records, hãng được Universal Music Group hậu thuẫn, để quảng bá tại Mỹ. Nhóm hiện có 1,29 triệu người theo dõi trên Instagram, tăng đáng kể so với thời điểm mới ra mắt.

"Chúng tôi biết mình không thể chỉ đơn giản làm theo cách các công ty lớn hoạt động. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy", Son của Wayf nói.

Son thừa nhận chi phí leo thang đã ảnh hưởng nặng nề đến các công ty nhỏ, cả trong sản xuất lẫn tiếp thị. Tuy nhiên, anh cho rằng cơ hội cũng mở rộng, đặc biệt ở thị trường quốc tế.

"Tóm lại, tôi tin đây là thời đại mà khoảng cách về vốn đã nới rộng. Nhưng đồng thời, khả năng tiếp cận trực tiếp người hâm mộ ở nước ngoài cũng tăng lên, miễn là bạn có âm nhạc hay và một bản sắc rõ ràng", Son nói.