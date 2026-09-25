Gương mặt Trịnh Sảng bị thay thế, khán giả ngỡ ngàng

Sina đưa tin ngày 24/9, phim Vy Vy Nhất tiếu khuynh thành (tên phát hành tại Việt Nam: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên) bản truyền hình năm 2016 được phát hành lại trên nền tảng Youku với tên Nhất tiếu khuynh thành.

Trịnh Sảng trong phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2016). Ảnh: HK01

Đáng chú ý, ê-kíp đã dùng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) xử lý thay mặt nhân vật nữ chính Bối Vy Vy của diễn viên Trịnh Sảng - người bị cấm sóng vì các bê bối trốn thuế và mang thai hộ - thành mặt của diễn viên Vương Chu Duyệt. Ngoài khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của Trịnh Sảng được giữ nguyên. Cốt truyện, lời thoại và các cảnh quay khác trong phim cũng không thay đổi; chỉ nâng cấp chất lượng hình ảnh lên độ phân giải 4K.

Diễn viên Vương Chu Duyệt sinh năm 1999 tại Chiết Giang, tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như: Khu vườn ngủ say, Một vòng chuyển mình rực rỡ, Con đường bánh ngọt, Nam thành yến, Phá kén 2, Thất dạ tuyết, Cẩm tú an ninh... phần lớn là vai phụ, chưa được biết đến rộng rãi.

Nhân vật Bối Vy Vy sau khi thay bằng gương mặt của nữ diễn viên Vương Chu Duyệt. Ảnh: 163

Sau khi được chọn thay mặt Trịnh Sảng trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tên Vương Chu Duyệt bất ngờ lọt top tìm kiếm trên mạng.

Sau đó, diễn viên Vương Chu Duyệt lên tiếng cho biết cô đồng ý cho ê-kíp sử dụng gương mặt. Trước những ý kiến trái chiều cho rằng gương mặt của cô không phù hợp với hình tượng nhân vật Bối Vi Vi, Vương Chu Duyệt xin lỗi: "Có thể nhân vật này quá khác so với hình dung của mọi người. Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng hình ảnh nhân vật yêu thích trong mắt mọi người".

Thông tin phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên bản truyền hình năm 2016 thay mặt diễn viên Trịnh Sảng nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Trang tin 163 ghi nhận phim tạo được sức hút, vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các chủ đề thịnh hành ngay ngày đầu tái xuất nhưng thu về không ít bình luận tiêu cực.

Nhiều khán giả chỉ trích việc thay mặt diễn viên, khiến biểu cảm gương mặt nữ chính Bối Vy Vy bị đơ cứng, thiếu sự đồng bộ với cử động cơ thể; mô tả diện mạo mới là "kỳ quặc". Trong khi đó, một bộ phận khán giả yêu thích bộ phim khó chấp nhận việc nhân vật kinh điển bị thay thế, gây ảnh hưởng đến cảm xúc trong họ về bộ phim. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đồng tình vì cách làm này giúp bộ phim có cơ hội được phát hành lại thay vì bị "cất kho" vĩnh viễn.

Trịnh Sảng và Dương Dương trong phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn và ra mắt năm 2016. Phim do Dương Dương và Trịnh Sảng đảm nhận vai chính. Trong phim, Trịnh Sảng đảm nhận vai Bối Vi Vi - sinh viên năm hai theo học khoa Máy tính. Cô được miêu tả có ngoại hình xinh đẹp, là hoa khôi của khoa.

Thời điểm lên sóng, diễn xuất của Trịnh Sảng và Dương Dương nhận nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng cả 2 diễn gượng gạo, thiếu cảm xúc. Tuy nhiên, phim vẫn được yêu thích nhờ nội dung ngôn tình, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ và sự quy tụ 2 diễn viên hàng đầu thời điểm đó.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, nổi tiếng với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm... Cô từng là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc và có lượng fan đông đảo. Cô bị cấm sóng từ tháng 1/2021 vì ồn ào trốn thuế, nhờ người mang thai hộ và cáo buộc bỏ rơi hai con. Sau đó, cô định cư tại Mỹ.

Sau khi vướng bê bối, Trịnh Sảng bị tẩy chay và cấm sóng. Những năm qua, nữ diễn viên định cư tại Mỹ. Trong những lần được bắt gặp gần đây, cô lộ diện với vóc dáng gầy gò, tiều tụy hơn trước.

Nữ diễn viên nhiều lần bị tố có quan hệ với Diệp Diên Vỹ. Người đàn ông này lừa tiền lương hưu của rất nhiều người già Trung Quốc sau đó trốn sang Los Angeles (Mỹ), theo Sina. Nữ diễn viên được cho là gặp gỡ Diệp Diên Vỹ và bạn bè vào tháng 11/2024. Ngôi sao sinh năm 1991 tự nguyện ở bên Diệp Diên Vỹ để được bảo vệ khỏi các chủ nợ.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên vướng tin mang thai. Sau đó, cô lên tiếng phủ nhận. Studio của của nữ diễn viên cho biết: "Tôi khẳng định bản thân sống độc lập, không trở thành tình nhân của ai cả. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị đồn thổi như thế. Tôi đã đắc tội với ai".