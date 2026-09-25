Dịp giỗ Tổ ngành sân khấu (12/8 Âm lịch), Thanh Thanh Huyền đăng video ghi lại khoảnh khắc cô tham gia lễ cúng Tổ cùng một số nghệ sĩ. Ngay câu mở đầu, cô nói: "Ở Việt Nam có một ngày Tết mà không phải ai cũng tham gia được đâu nha, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, đó là ngày giỗ Tổ sân khấu".

Câu nói nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông cho rằng các cụm từ "không phải ai cũng tham gia được" và "chỉ dành cho nghệ sĩ" mang sắc thái bề trên, tạo cảm giác tách biệt giữa người làm nghệ thuật và công chúng.

Nhiều người phân tích ngày giỗ Tổ là dịp tri ân của cả ngành, gồm cả những người làm công việc phía sau sân khấu như hậu đài, trang điểm, phục trang và việc người ngoài ngành tìm hiểu hay đến thắp hương cũng không bị ngăn cấm. Một số ý kiến khác bênh vực rằng nữ MC có lẽ chỉ muốn nhấn mạnh ý nghĩa riêng của ngày lễ với giới nghệ sĩ.

MC Thanh Thanh Huyền. Ảnh: FBNV

Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền đăng video lên trang cá nhân để xin lỗi khán giả về phát ngôn ở phần mở đầu clip ghi lại ngày giỗ Tổ sân khấu. MC cho biết sau khi xem lại đoạn video, cô nhận ra cách diễn đạt của mình chưa phù hợp và khiến nhiều người khó chịu.

Theo nữ MC, ý định ban đầu của cô chỉ là chia sẻ niềm vui, sự hân hoan và lòng trân trọng dành cho ngày giỗ Tổ của những người làm nghề sân khấu. Tuy nhiên, cô thừa nhận: "Cách sử dụng ngôn từ của tôi khi đó đã thiếu sự cẩn trọng và phần nào tạo ra khoảng cách, dễ khiến người nghe cảm thấy giống như tôi đang đặt những người làm nghệ thuật ở một vị trí khác so với cộng đồng".

Thanh Thanh Huyền khẳng định cô hoàn toàn không có ý phân biệt như vậy. "Đó là lỗi của tôi trong cách diễn đạt và Huyền xin được nhận trách nhiệm về mình", cô nói.

MC Thanh Thanh Huyền xin lỗi:

Nữ MC cho biết đã gỡ bỏ đoạn video khỏi các nền tảng mạng xã hội vì không muốn mọi người tiếp tục cảm thấy khó chịu. Cô cũng gửi lời cảm ơn những khán giả đã góp ý thẳng thắn, văn minh và chân thành, đồng thời hứa sẽ hoàn thiện bản thân và cẩn trọng hơn trong cách truyền đạt thời gian tới.

Thanh Thanh Huyền là gương mặt MC song ngữ quen thuộc tại các sự kiện giải trí, thời trang. Năm 2021, cô gây chú ý khi dẫn trôi chảy phần kịch bản hơn 3.000 chữ với 75 tên riêng tại một chương trình thời trang mà không cần nhìn giấy, từ đó được khán giả gọi vui là "MC 3.000 chữ". Cô từng cầm trịch nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Quý ông hoàn mỹ...