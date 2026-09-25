Park Ji Hyun trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Emmy Quốc tế

Park Ji Hyun lập dấu mốc tại Emmy Quốc tế

Học viện Nghệ thuật và Khoa học Truyền hình Quốc tế đã công bố danh sách đề cử Giải Emmy Quốc tế lần thứ 54, sự kiện nhằm vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc được sản xuất và phát sóng bên ngoài Mỹ.

Đáng chú ý, Park Ji Hyun nhận được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện trong bộ phim truyền hình You and Everything Else.

Diễn viên Park Ji Hyun. Ảnh: Sportchosun

Với thành tích này, Park Ji Hyun trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử được đề cử giải Emmy Quốc tế. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với nữ diễn viên cũng như ngành phim truyền hình Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Hyper Knife cũng được đề cử Emmy Quốc tế 2026

Không chỉ Park Ji Hyun, một tác phẩm Hàn Quốc khác cũng nhận được sự ghi nhận tại mùa giải năm nay. “Hyper Knife”, series do Disney+ phát hành, được đề cử ở hạng mục Phim truyền hình/Phim ngắn hay nhất.

Việc cả một diễn viên và một series Hàn Quốc cùng xuất hiện trong danh sách đề cử Emmy Quốc tế 2026 tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rộng của các tác phẩm truyền hình Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.

Lễ trao Giải Emmy Quốc tế lần thứ 54 dự kiến diễn ra ngày 23/11/2026 tại New York (Mỹ). Park Ji Hyun và ê-kíp Hyper Knife sẽ chờ đợi kết quả cuối cùng tại sự kiện quan trọng này. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là dấu mốc đáng chú ý tiếp theo đối với các đại diện của ngành truyền hình Hàn Quốc tại sân khấu quốc tế.