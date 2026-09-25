[Video] Gặp gỡ những giọng ca tỏa sáng tại Gala Tài tử phương Nam 2026

Khép lại phần tranh tài sôi nổi, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất để vinh danh. Giải Nhất thuộc về thí sinh Trương Minh Hai đến từ thành phố Cần Thơ; giải Nhì được trao cho thí sinh Trần Quốc Khải đến từ Cà Mau; giải Ba thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Quí của thành phố Đồng Nai. Trong khi đó, thí sinh Bùi Minh Triện đến từ Tây Ninh được trao giải Triển vọng.

Những kết quả này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, tài năng của các thí sinh mà còn cho thấy sức lan tỏa của sân chơi “Tài tử phương Nam”, quy tụ những giọng ca đến từ nhiều địa phương khu vực phía Nam. Cùng Đồng Nai Online lắng nghe những chia sẻ của các thí sinh vừa được vinh danh trong đêm Gala nhé!

Thực hiện: Thu Huế - Khánh Lộc