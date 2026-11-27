Những khoản nợ từ “trên trời rơi xuống”

Chỉ từ một đơn hàng mua sắm trên mạng xã hội, hay một lần rao bán đất hoặc có thể sau lần thanh toán hóa đơn trả góp... tất cả đều có thể biến thành nguồn thông tin cho các đối tượng xấu đánh cắp để thực hiện những phi vụ lừa đảo không ai ngờ tới.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị T.T.H (30 tuổi, quê Tuyên Quang) vẫn đang sống trong cảm giác buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng khi toàn bộ số tiền tích góp đã bay sạch chỉ trong vòng... “một nốt nhạc”. Vài ngày trước, chị H. có đặt một đơn quần áo trên mạng xã hội. Hai ngày sau, chị nhận được cuộc gọi từ shipper giao đơn hàng. Do đang bận làm việc, chị H. hẹn giao hàng vào thời điểm khác. Shipper yêu cầu chị H. phải đặt cọc trước 30.000 đồng để tối anh ta quay lại. Chị H. hoàn toàn tin tưởng, bởi đây là phí giao hàng thông thường nên đã chuyển tiền vào số tài khoản người giao hàng cung cấp. Vừa chuyển tiền xong, chị H. nhận được một tin nhắn đăng ký thành công thẻ giao hàng VNPost (thuật ngữ gắn liền với các chiêu trò lừa đảo mạo danh thương hiệu VNPost của Tổng Công ty bưu điện Việt Nam).

Đối tượng xấu sử dụng thông tin của người khác, làm giả giấy tờ để lừa đảo

Vừa lúc đó, người giao hàng gọi cho chị H. nói rằng đã gửi nhầm số tài khoản của hệ thống, đây không phải tài khoản của anh ta, đồng thời đề nghị chị H. gọi lại vào số điện thoại trên hệ thống để yêu cầu hủy thẻ giao hàng. Nếu không hủy thì mỗi tháng tài khoản của chị H. sẽ bị tự động khấu trừ 3,5 triệu đồng, và đương nhiên, chị H. sẽ trở thành con nợ của hệ thống, mặc dù không hề có giao dịch vay mượn.

Vì sợ phải gánh nợ mỗi tháng, sợ bị nợ xấu ảnh hưởng đến công việc nên chị H. lập tức gọi lại. Chị H. trình bày với nhân viên tổng đài rằng do bên giao hàng đưa nhầm số tài khoản nên chị chuyển nhầm chứ bản thân không đăng ký làm giao hàng. Lúc này nhân viên tư vấn hướng dẫn chị H. vào tìm trang tài khoản “hotrobuudien2022” và chị đã làm theo chỉ dẫn.

“Tôi chỉ có hơn 70 triệu đồng gửi tiết kiệm. Nhân viên tư vấn thông báo, do tài khoản của tôi còn sản phẩm chưa tất toán, tôi đang nợ một khoản trong hợp đồng đã đăng ký ở trên nên không thể thiết lập hủy tự động. Nhân viên hướng dẫn tôi cứ rút tất toán và chụp màn hình lại. Tôi mê muội làm theo mà không hề biết mình đang bị dẫn dắt tự rút tiền ở chính tài khoản của mình”, chị H. kể về chiêu trò lừa đảo tinh vi đánh vào nỗi sợ nợ nần của nạn nhân.

Chỉ một thao tác chuyển nhầm số tiền nhỏ, nạn nhân lập tức nhận thông báo đăng ký thành công dịch vụ và phải trả phí 126 triệu đồng trong vòng 3 năm

Sau khi chị H. thực hiện quét mã, nhân viên bảo không ấn chuyển tiền mà chuyển theo mã hệ thống gửi. Thực hiện xong thao tác, hệ thống thông báo chị H. đã hủy thành công thanh toán tự động. Nhưng, chỉ sau 3 giây, toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản của chị H. bị chuyển sạch. “Đã vậy, nhân viên tư vấn còn trấn an sẽ giúp tôi lấy lại toàn bộ số tiền về tài khoản. Chúng nói tôi cầm căn cước đến các điểm giao dịch của hệ thống bưu điện Việt Nam sẽ được giải quyết. Nhưng, tôi gọi lên bưu điện thì biết mình đã bị kẻ xấu lừa đảo, bưu điện không có chương trình nào như vậy, tôi tỉnh ngộ ra thì đã trắng tay. Bây giờ tôi không phải là con nợ online mà là con nợ ngoài đời thực”, chị H. chua chát cho biết hành trình sập bẫy lừa đảo của mình.

Tình cảnh bi đát tương tự là trường hợp anh L.M.T (31 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh). Thời gian trước, anh T. mua một điện thoại trả góp với giá 15 triệu đồng. Cửa hàng bán điện thoại hỗ trợ anh T. thực hiện các giao dịch trên hệ thống thanh toán trực tuyến. “Họ cung cấp cho tôi một ứng dụng yêu cầu tôi điền đầy đủ thông tin vào để hệ thống cập nhật số tiền trả góp hằng tháng cho tôi. Theo thỏa thuận từ trước, tôi trả góp 10 triệu trong vòng 6 tháng với lãi suất 1,5%/tháng. Trung bình mỗi tháng tôi phải thanh toán khoảng 1,7 triệu đồng, cộng khoảng 150 ngàn đồng tiền lãi. Với cơ chế như vậy, tôi hoàn toàn có khả năng trả nên vô tư làm theo mà không biết mình đã ký vào hợp đồng vay tài chính với lãi suất ‘cắt cổ’”, anh T. chia sẻ.

Đến kỳ thanh toán, anh T. liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ, yêu cầu trả số tiền 1,7 triệu đồng tiền gốc và 2,5 triệu đồng tiền lãi phát sinh. Anh T. không hiểu tại sao phải gánh lãi nặng đến vậy, nhân viên đòi nợ giải thích do anh T. đã ký vào hợp đồng vay tài chính cao cấp, kèm theo bảo hiểm rủi ro và gói “bao nợ xấu”. Các khoản phát sinh bên ngoài đều sẽ được tính cộng vào tổng số tiền phải trả hằng tháng.

“Họ dọa tôi nếu không trả sẽ bị đưa vào danh sách nợ xấu, bị kiện ra tòa án, bị bêu danh tính, tên tuổi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội cũng như các hệ thống vay tài chính, mua sắm trực tuyến. Tôi sẽ biến thành kẻ lừa đảo, xấu xa, bị mạng xã hội nguyền rủa. Do tôi đã cung cấp tất cả thông tin cá nhân, cùng các thông tin đời tư nên rất lo lắng”, anh T. chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Thị Nga

Bị giả mạo thông tin vay tiền

Không vay tiền, bỗng một ngày bị gọi điện đòi nợ, bị khủng bố tinh thần không còn là trường hợp hiếm. Có nhiều lý do để một người trở thành “con nợ online”. Trong đó, việc bị lộ thông tin cá nhân, dữ liệu đời tư trong quá trình tham gia mạng xã hội, kinh doanh, mua bán trực tuyến. Từ những thông tin bị lộ, kẻ xấu đã lợi dụng để thực hiện các hợp đồng vay tài chính, mua bán hàng hóa mang tên người bị lộ lọt thông tin.

Đó là trường hợp của chị N.T.N (29 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) đã bị lộ dữ liệu cá nhân trong quá trình đăng bán mảnh đất tại phường Bình Dương (TP Hồ Chí Minh). Theo đó, khi chị N. đăng thông tin cần bán đất lên hội nhóm bất động sản thì có môi giới liên hệ, đề nghị chị cung cấp thêm một số thông tin cá nhân. “Ban đầu tôi băn khoăn nhưng nghe môi giới nói phải biết rõ pháp lý mảnh đất, kiểm tra thông tin chính chủ thì mới dễ dàng kết nối với khách hàng. Tôi thấy hợp lý nên đã cung cấp giấy tờ tùy thân để họ kiểm tra”, chị N. cho biết.

Bẵng đi hơn một tháng, chị N. nhận được các cuộc gọi đòi nợ ráo riết. “Tôi hoàn toàn bất ngờ, vì bản thân không hề vay mượn bên ngoài, cũng không ký hợp đồng tín dụng với tổ chức nào. Sau khi bên đòi nợ chứng minh toàn bộ thông tin của tôi trên hợp đồng tín dụng, họ thông báo khoản nợ của tôi là 25 triệu, trả góp trong vòng 12 tháng, cộng với tiền lãi 3,5 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền tôi phải trả hằng tháng là hơn 5 triệu đồng”, chị N. ngỡ ngàng kể về khoản nợ “ma” bỗng rơi xuống đầu.

Chị H. là một trong các nạn nhân bị sập bẫy lừa đảo “mắc nợ” dịch vụ hợp đồng

Bình tâm suy nghĩ lại, chị N. nhận định, kẻ xấu đã chiếm đoạt thông tin cá nhân của chị thông qua lần đăng bán đất và trao đổi giấy tờ cho môi giới. “Tôi không hề vay mượn nên chắc chắn là không trả khoản nợ này và sẽ báo lên cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, chúng liên tục đe dọa sẽ kéo tới nhà, tới công ty rồi đưa danh tính của tôi lên các tổ chức tín dụng, các trang mạng xã hội nhằm bêu rếu, hạ nhục tôi. Điều này cũng khiến tôi vô cùng lo lắng và bất an”, chị N. tâm sự.

Theo ghi nhận của cơ quan Công an, thời gian gần đây, nhiều người bỗng dưng thành con nợ online đã rất bối rối và lo lắng. Một số công nhân, người lao động đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai cũng gặp tình cảnh tương tự. Những trường hợp này đều không liên quan đến các khoản vay hoặc nghĩa vụ tài chính nhưng liên tục bị gọi điện quấy rối, làm phiền.

Theo Công an TP Đồng Nai, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, trong đó có hành vi thu thập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác để thực hiện các giao dịch tài chính, biến một người không vay tiền nhưng vẫn bị nợ xấu. Mới đây, Phòng An ninh mạng Công an TP Đồng Nai đã phối hợp Công an xã Tân An bắt giữ đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CC) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đây là thủ đoạn nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho các tổ chức, cá nhân liên quan mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đánh cắp thông tin. Đặc biệt, khi thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký vay tiền, mua hàng trả góp hoặc mở các khoản tín dụng trái phép, bị hại có thể bị ghi nhận khoản nợ không do mình thực hiện, ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng, phát sinh nợ xấu và gặp nhiều khó khăn trong quá trình giao dịch tài chính sau này.

Luật sư Nguyễn Thị Nga (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) phân tích: Bộ luật Dân sự quy định rõ việc vay tiền là sự thỏa thuận giữa người vay và người cho vay. Người vay phải nhận được tiền thì mới hình thành hợp đồng vay tiền. Vì vậy, với trường hợp bị lộ thông tin cá nhân và bị người khác lấy, làm hợp đồng giả để vay tiền mà bản thân không đồng ý và không hề biết thì hoạt động đó là vi phạm pháp luật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác...

Như vậy, những hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật, đã có hình thức và chế tài xử lý theo quy định. Vì vậy, khi bị gọi điện làm phiền, khủng bố tinh thần hoặc bị xuyên tạc, bôi nhọ danh dự trên các trang mạng xã hội, người dân cần bình tĩnh, giải thích rõ ràng cho người gọi điện đến nếu không vay hoặc không quen với người vay các khoản nợ. Sau đó, cần hỏi rõ thông tin của ứng dụng vay vốn, tên, địa chỉ của công ty tài chính, đồng thời, yêu cầu người gọi điện cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ có liên quan đến mình. Nếu có thể, nên ghi âm lại cuộc gọi, lưu các tin nhắn làm bằng chứng.