Trinh sát kể chuyện: Lật tẩy màn kịch trục lợi bảo hiểm trên đường ray
0h05 ngày 5/5/2016, một phụ nữ nằm bên đường ray thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, mất một bàn tay và một bàn chân. Vết thương được cho là do tàu cán nhưng lại gọn như vết chặt, khiến điều tra viên nghi ngờ. Sau 3 tháng, trinh sát tìm ra người báo tin, làm rõ chuyện người phụ nữ năn nỉ người quen chặt tay, chân mình để nhận số tiền bảo hiểm hàng tỷ đồng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/video-trinh-sat-ke-chuyen-lat-tay-man-kich-truc-loi-bao-hiem-tren-duong-ray-post677142.antd