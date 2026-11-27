Dù chỉ là lao động tự do nhưng khi biết có người muốn “chạy án”, Trần Thị Tám đã đưa ra thông tin rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có thể xin hưởng án treo cho các bị can trong vụ. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền 450 triệu đồng của 2 bị hại, Tám chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.