Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp dây điện tại địa bàn phường Kon Tum.

Theo thông tin từ Công an phường Kon Tum, thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp với Công an các địa phương giáp ranh. Trong đó, việc thực hiện bản cam kết phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn liên địa bàn, đã phát huy hiệu quả trong công tác nắm tình hình, xác minh, xử lý vụ việc.

Cụ thể, lúc 13 giờ 50 ngày 19-11, Công an phường Kon Tum tiếp nhận tin báo về việc bị kẻ gian cắt trộm khoảng 5m dây cáp đồng tại trụ điện 7N8 (thuộc thôn Kon Hra Chot, phường Kon Tum). Ngay sau đó, lực lượng Công an khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an xã Đăk Rơ Wa rà soát các đối tượng nghi vấn. Sau hơn 1 giờ truy xét, cơ quan Công an làm rõ 2 đối tượng A.H (2002, trú phường Kon Tum) và A.J (2006, trú xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi).

Đến ngày hôm sau, lúc 13 giờ 30 ngày 20-11, Công an phường Kon Tum tiếp tục tiếp nhận đơn trình báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi về việc hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực đường bờ bao phía Bắc, thuộc các thôn Kon Tum Kơ Nâm, Kon Tum Kơ Pơng và Kon Klor 1 (phường Kon Tum) bị cắt trộm khoảng 71m dây điện. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 38 triệu đồng.

Quá trình xác minh, rà soát địa bàn, Công an phường đã phối hợp với lực lượng Công an các địa phương liên quan, xác định 2 đối tượng A.P (2003, trú xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi) và A.T (2004, trú xã Ngok Bay, Quảng Ngãi) có liên quan đến vụ việc. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã liên tiếp thực hiện hành vi cắt trộm dây điện tại khu vực trên trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20-11.

Hiện Công an phường Kon Tum đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Việc liên tiếp làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản cho thấy hiệu quả từ sự chủ động phối hợp giữa Công an phường Kon Tum với Công an các địa phương giáp ranh. Qua đó, góp phần kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có đối tượng liên quan đến nhiều địa bàn.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân, các đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường kiểm tra, bảo vệ hệ thống điện và công trình công cộng; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.