Ảnh minh họa: Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc

Từ hôm nay, 27/11, Hàn Quốc chính thức triển khai quy định cấm các quảng cáo sử dụng hình ảnh bác sĩ, chuyên gia giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra để giới thiệu, chứng thực hoặc khuyến nghị sản phẩm thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.

Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), cơ quan này đã sửa đổi các quy định thi hành một số luật liên quan, trong đó có Luật Ghi nhãn và Quảng cáo Thực phẩm, Luật Dược phẩm và Luật Mỹ phẩm. Các quy định mới sẽ lần lượt có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Theo đó, những hình thức quảng cáo có khả năng khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng các chuyên gia ảo do AI tạo ra đang chứng thực hoặc khuyến nghị sử dụng sản phẩm sẽ bị nghiêm cấm. Phạm vi điều chỉnh không chỉ giới hạn ở thực phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăn nuôi, dược phẩm, thuốc không kê đơn và mỹ phẩm, mà còn bao gồm cả thiết bị y tế.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với những biện pháp xử lý hành chính như đình chỉ hoạt động kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động quảng cáo và bán hàng.

Theo hãng tin Yonhap, quy định mới được đưa ra trong bối cảnh các quảng cáo sử dụng nhân vật ảo, đặc biệt là hình ảnh bác sĩ và chuyên gia do AI tạo ra, ngày càng phổ biến. Những hình ảnh này có thể khiến người tiêu dùng lầm tưởng rằng sản phẩm đã được chuyên gia y tế hoặc người có chuyên môn kiểm chứng, khuyến nghị, từ đó đưa ra quyết định mua hàng dựa trên thông tin thiếu xác thực.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, MFDS đã thành lập đội ứng phó khẩn cấp chuyên xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm, đồng thời tăng cường giám sát những quảng cáo có nội dung sai lệch hoặc gây hiểu nhầm.

Một quan chức MFDS nhấn mạnh, cơ quan này sẽ tiếp tục bảo vệ người dân trước các hình thức quảng cáo không công bằng lợi dụng công nghệ mới, đồng thời xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, giúp người dân an tâm khi lựa chọn sản phẩm.