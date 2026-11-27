Theo Công an tỉnh Phú Thọ, liên quan đến thông tin nghi vấn người lạ dụ dỗ học sinh tại Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội Facebook ngày 25/11/2026, Công an xã Tam Dương đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo kết quả xác minh, nội dung bài viết và video livestream do chị Đ.L.M đăng tải xuất phát từ câu chuyện do con gái chị kể lại sau khi xem thông tin về một số vụ việc liên quan đến trẻ em trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an xác định không có sự việc hai người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như nội dung bài đăng phản ánh.

Mặc dù chưa kiểm chứng tính xác thực, chị Đ.L.M vẫn đăng tải thông tin lên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh học sinh và Nhân dân trên địa bàn.

Người phụ nữ làm việc tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.L.M số tiền 12.500.000 đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm đã đăng tải.

Hiện Công an xã Tam Dương đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; thận trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn của trẻ em. Không vì tâm lý lo lắng hoặc muốn cảnh báo cộng đồng mà phát tán thông tin chưa được xác thực, gây hoang mang trong dư luận. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý./.