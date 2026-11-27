Hồ sơ đấu giá chỉ ra một số vướng mắc pháp lý

Agribank vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Lilama Hà Nội (Lilama Hà Nội) theo Hợp đồng cấp tín dụng ký từ năm 2009 giữa Lilama Hà Nội và Agribank Chi nhánh Láng Hạ.

Theo thông báo của Agribank AMC, tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 30/3/2026 là hơn 213,126 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc gần 126,747 tỷ đồng; dư nợ lãi, lãi quá hạn và lãi chậm trả hơn 86,379 tỷ đồng. Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 31/3/2026.

Giá khởi điểm của khoản nợ là hơn 139,8 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác.

Mức giá này cao hơn dư nợ gốc khoảng 13,05 tỷ đồng, nhưng thấp hơn tổng dư nợ tạm tính khoảng 73,33 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai, gồm toàn bộ khu văn phòng và khu dịch vụ trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà 27 tầng; phần liên kết giữa hai tòa nhà và khu vực từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà 18 tầng thuộc dự án văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại số 52 Lĩnh Nam, Hà Nội (dự án Chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam) do Lilama Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ đấu giá, tài sản được thế chấp theo các hợp đồng ký năm 2009 và năm 2012, đăng ký giao dịch bảo đảm vào tháng 6/2013 tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 52 Lĩnh Nam.

Khoản nợ và tài sản bảo đảm cũng liên quan đến bản án kinh doanh thương mại năm 2022, quyết định thi hành án năm 2023 và các quyết định hoãn thi hành án ban hành cùng năm.

Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Agribank AMC và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản bảo đảm của khoản nợ và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá.

Agribank AMC đồng thời cảnh báo một số rủi ro pháp lý tiềm ẩn, gồm khả năng phát sinh tranh chấp liên quan đến việc hứa mua, hứa bán, sang nhượng, cầm cố tài sản bảo đảm; các khoản nợ thuế, tiền thuê đất và những tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

Những thông tin này được bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá công bố trong hồ sơ, đồng thời lưu ý người tham gia phải tự tìm hiểu, đánh giá và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro khi mua khoản nợ.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 30/11 tại Hà Nội.

Lilama Hà Nội là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt và chạy thử dây chuyền thiết bị, xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng.

Agribank rao bán tài sản của doanh nghiệp dệt sợi

Ngoài khoản nợ của Lilama Hà Nội, Agribank cũng đưa ra đấu giá một số tài sản liên quan đến Công ty TNHH Logitex, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi OE 100% cotton.

Tài sản rao bán gồm toàn bộ công trình xây dựng tại thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 3, địa chỉ Lô CN3, Cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên. Tài sản có tổng diện tích xây dựng khoảng 10.050m2, không bao gồm quyền sử dụng đất và được mô tả đã xuống cấp theo thời gian.

Giá khởi điểm được đưa ra là 56,88 tỷ đồng. Tài sản được bán nguyên lô, không chia nhỏ.