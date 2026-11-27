Ngày 26/11, tin từ Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ: Đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Thập (sinh năm 1978, trú tại thôn Cầu Đọ, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến năm 2026, Thập đưa ra thông tin gian dối rằng mình có thể làm nhanh các thủ tục tách thửa, sang tên, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin lời Thập, nhiều người đã chuyển tiền để nhờ làm thủ tục.

Đối tượng Hà Thị Thập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ↵

Sau khi nhận tiền, Thập không thực hiện công việc như cam kết và dùng toàn bộ số tiền để chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 756 triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của bị can và những người có liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị những người bị Hà Thị Thập lừa đảo sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tại số 51 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc gọi 0337.064.794 gặp điều tra viên Đỗ Huy Hoàng để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết.