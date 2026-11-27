Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Chiều 26/11, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Tòa xử phạt bị cáo Lê Thanh Thản (Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội Lừa dối khách hàng.

Nhóm bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử phạt mức án từ 18 tháng – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VÔ HIỆU DO BỊ LỪA DỐI

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Lê Thanh Thản là rất nghiêm trọng, xâm phạm quyền lợi chính đáng của bị hại, xâm phạm đến quản lý trật tự xã hội của Nhà nước. Hành vi của các bị cáo còn lại đã gián tiếp gây hậu quả cho các bị hại.

Đánh giá mức độ, hành vi, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lê Thanh Thản trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, cố ý che giấu vi phạm để thu tiền của khách hàng, hưởng lợi số tiền lớn.

Tuy nhiên, tòa án xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Trong khi đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nộp 530 tỷ đồng; tuổi cao, sức khỏe yếu; có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, tích cực khắc phục hậu quả vụ án do đó không cần thiết cách ly khỏi xã hội.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Đặc biệt, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cho biết bị cáo Thản biết các căn hộ thấp tầng được xây dựng sai quy hoạch nhưng đã che giấu tình trạng pháp lý dự án để bị hại tin tưởng mua nhà.

Các bị hại cũng hiểu sai tình trạng pháp lý dự án dẫn đến việc xác lập hợp đồng giao dịch. Tòa án xác định hợp đồng giao dịch là vô hiệu do bị lừa dối. Các bên cần khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Do đó, bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Để giải quyết các tồn tại sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố (thực hiện Luật Thủ đô số 02/2026/QH16), có hiệu lực từ ngày 07/11/2026.

Ngày 17/11/2026, Thành phố Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 6301 và 6302 để thực hiện Nghị quyết 96.

Theo Hội đồng xét xử, tại dự án này, có 125 căn hộ phải di dời để hoàn trả chuyển đổi công năng, trong đó có 76 căn hộ nằm trong danh sách 519 căn hộ liên quan đến sai phạm phải di dời. Ngoài ra, có 10 căn hộ phải phá dỡ nhưng có một số căn hộ được chủ đầu tư giải quyết theo Nghị quyết 96 nên tòa án không xem xét.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải bồi thường cho các bị hại thuộc 79 căn hộ phải di dời theo kết luận định giá ngày 10/7/2026.

Bị hại, người liên quan phải trả lại căn hộ thấp tầng cho chủ đầu tư. Họ cũng được hưởng các chính sách theo Nghị quyết 96.

Đối với những căn hộ được phép tồn tại theo Nghị quyết 96, Quyết định 6301 và 6302 thì giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định pháp luật. Công ty Bemes phải nộp lại tiền, kinh phí để căn hộ được tồn tại.

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN HƠN 2.000 TỶ ĐỒNG

Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào năm 2023 song liên quan đến vấn đề định giá, các bên có ý kiến khác nhau nên tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại cáo trạng năm 2026, Viện kiểm sát xác định bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) đã cấp sổ đỏ cho 934 căn hộ (916 căn từ tầng 5 đến 31 của Tòa CT6A, CT6B và 18 căn nhà thấp tầng).

Còn lại 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, gồm: 437 căn thuộc Tòa CT6C (do xây thêm ngoài quy hoạch); 43 căn thuộc tầng 2, 3, 4, 32 Tòa CT6A; 25 căn thuộc tầng 2, 3, 4, 32 Tòa CT6B (do thay đổi công năng sử dụng) và 14 căn nhà thấp tầng (do xây không đúng quy hoạch).

Cơ quan tố tụng xác định sai phạm của bị cáo liên quan đến 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ. Bị cáo đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng.

Kết luận định giá ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội kết luận tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ là hơn 2.047 tỷ đồng. Trong đó, có 506 căn hộ có giá trị hơn 1.856 tỷ đồng; 13 căn hộ liền kề có giá trị hơn 190 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, bị cáo Thản thừa nhận sai phạm vì công ty đã tự ý chuyển đổi công năng, chuyển từ dịch vụ văn phòng khách sạn sang căn hộ. Bị cáo cho biết đã nộp 530 tỷ đồng tại cơ quan thi hành án và ngân hàng cũng đảm bảo cho vay 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mới ở Thanh Hà nhằm khắc phục, đảm bảo nguồn nhà để đền bù cho người dân.