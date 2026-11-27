Bị cáo Trần Thị Tám tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5-2024, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Hứa Cảnh Th., Trần Thị H. và Hoàng Thị T. (cùng trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do tham gia vào đường dây lừa đảo do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Lo sợ bị xử mức án nặng nên Th., H., T. đã tìm người để “chạy án” xin được hưởng án treo.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Trần Thị Tám (1985, trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) đã liên hệ với những người trên, giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có thể “chạy án treo” cho họ. Tám hứa “chắc như đinh đóng cột” rằng, chắc chắn 3 bị can trên sẽ được hưởng án treo với điều kiện mỗi người phải chung chi 250 triệu đồng.

Để thực hiện việc nhận tiền và che giấu hành vi, Tám yêu cầu phía người chuyển tiền ghi nội dung giao dịch là “cho vay”. Cả tin vào lời hứa hẹn của Tám, từ ngày 18-9-2024 đến 24-10-2024, anh Th. và chị H. đã 5 lần chuyển 450 triệu đồng cho Tám. Sau khi nhận tiền, Tám chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ, mua đất.

Đến khoảng tháng 4-2025, qua tìm hiểu thấy mức hình phạt đối với hành vi phạm tội của mình không thể được hưởng án treo, nhận thấy Tám không đủ khả năng để “chạy án treo” nên những người trên yêu cầu Tám trả lại tiền. Do Tám không trả tiền nên những người đó đã làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an.

Còn đối vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đường dây lừa đảo do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Hứa Cảnh Th., Trần Thị H. cùng mức án 9 năm tù và Hoàng Thị T. 8 năm tù.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Tám (1985, trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Tám thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Tám khai là lao động tự do, không có mối quan hệ và không có khả năng xin cho các bị hại được hưởng án treo nhưng vì hám lợi nên đã dùng số tiền chiếm đoạt để sử dụng việc cá nhân và trả nợ hết. Bị cáo cho biết, bản thân sẽ tác động gia đình hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tám 11 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 4 năm tù do TAND TP Hà Nội tuyên phạt vào tháng 4-2026, buộc bị cáo Tám chấp hành là 15 năm tù.