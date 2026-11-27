Lực lượng chức năng kiểm tra một tạp hóa có hoạt động sang chiết gas mini trên đường Tôn Đản, TPHCM. Ảnh: PC07

Siết chặt từ những điểm kinh doanh nhỏ

Ghi nhận thực tế trên tuyến đường Tôn Đản (phường Khánh Hội), các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, hàng hóa dễ bén lửa cạnh cửa hàng kinh doanh gas, khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ càng cao, nhất là vào thời điểm cao điểm nắng nóng.

Kiểm tra một cửa hàng tạp hóa trên đường Tôn Đản, Tổ Công tác thuộc Đội PCCC và CNCH - Khu vực 4 và lực lượng thuộc PC07 - Công an TPHCM phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần. Theo ghi nhận, các bình được bày bán công khai trên vỉa hè đường Tôn Đản, trong đó nhiều vỏ bình đã rỉ sét để cùng nhiều hàng hóa dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ “bà hỏa” ghé thăm bất cứ lúc nào.

Theo chủ tiệm tạp hóa, vì có khách hỏi mua nên tiệm nhập về với giá 12.000 đồng/bình. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ tiệm làm rõ nguồn gốc, truy tìm đầu mối sang chiết, phân phối. Đồng thời, toàn bộ số bình bàn giao cho Công an phường xử lý. Theo Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, loại bình gas mini (loại dùng một lần) tuyệt đối không được sang chiết, nạp lại. Việc sang chiết thủ công, thiếu điều kiện kỹ thuật và thiết bị kiểm soát có thể gây rò rỉ, cháy nổ. Bình nạp nhiều lần có nguy cơ biến dạng, suy giảm khả năng chịu áp lực; khi cháy, các bình có thể phát nổ liên tiếp.

Tại một điểm kinh doanh trên đường Bình Thới (phường Hòa Bình), lực lượng chức năng phát hiện 31 bình gas loại 12kg và 5 bình loại 6kg. Đây là điểm kinh doanh không phép. Lực lượng chức năng chưa phát hiện sang chiết và đang tiếp tục xử lý.

Theo đại diện PC07 - Công an TPHCM, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 1.600 cơ sở kinh doanh LPG. Toàn bộ các cơ sở này được đưa vào diện kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, nhận diện và loại trừ nguy cơ mất an toàn. Công an TPHCM cho biết, sẽ kiểm tra toàn diện, không bỏ lọt cơ sở vi phạm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự.

Phòng ngừa “bà hỏa” từ sớm, từ xa

Vụ cháy nổ xảy ra vào trưa ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) đã khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn khác sập một phần, nhiều nhà lân cận hư hỏng. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Sau vụ nổ, UBND TPHCM đã chỉ đạo tổng rà soát hoạt động kinh doanh, bảo quản LPG. Sau đó, Công an thành phố giao PC07 chủ trì, phối hợp công an cấp xã kiểm tra đồng loạt, tập trung phát hiện sang chiết gas trái phép và vi phạm an toàn.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng PC07, các tiệm tạp hóa, cửa hàng bán lẻ có nhu cầu kinh doanh bình gas mini cần tìm hiểu kỹ quy chuẩn, quy định an toàn, chỉ kinh doanh loại bình được phép lưu hành. Trên thị trường có loại bình chỉ sử dụng một lần và loại được thiết kế để nạp lại; với loại được phép nạp lại, việc nạp gas phải thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn.

Công an TPHCM yêu cầu cơ sở kinh doanh LPG chỉ tiếp nhận, tồn chứa, giao nhận bình gas có nguồn gốc hợp pháp; bố trí riêng bình đầy và bình đã qua sử dụng, giữ khu vực thông thoáng, tránh nguồn gây cháy. Các cơ sở không được sang chiết, nạp LPG bằng phương tiện, thiết bị không được phép; không nạp vào chai không đủ điều kiện, chưa kiểm định hoặc kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ.

Tại các bếp ăn tập thể, bình gas, khu vực chứa gas và đường ống phải bố trí đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn. Khi kết thúc sử dụng, khóa van bình trước, sau đó tắt bếp để đốt hết gas còn lại trong dây dẫn.

Từ nay đến hết năm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố sẽ tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu chế xuất và khu công nghiệp, nhất là cuối năm và mùa khô. Cơ sở không bảo đảm an toàn sẽ bị đình chỉ. Ngoài ra, PC07 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư; đồng thời tăng cường năng lực chữa cháy. Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra cơ sở lớn, đánh giá điều kiện an toàn và khả năng vận hành PCCC.