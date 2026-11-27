Cán bộ Công an xã Ngọc Đường hướng dẫn người dân thôn Phia Dầu sử dụng bình chữa cháy, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống.

Tại thôn Bắc Bừu, xã Ngọc Đường, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành trải nghiệm PCCC, CNCH cho người dân trên địa bàn. Nội dung tập trung vào việc nhận diện nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày; cách kiểm tra, xử lý những yếu tố mất an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; kỹ năng báo cháy, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Thông qua hoạt động này, người dân không chỉ được phổ biến kiến thức mà còn trực tiếp thực hành các kỹ năng cần thiết, từng bước nâng cao khả năng xử lý khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, các hộ kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh được hướng dẫn sắp xếp hàng hóa, bố trí khu vực đun nấu, bình gas và thiết bị điện bảo đảm an toàn, không để vật dụng cản trở lối thoát nạn.

Bà Trần Thị Hoa, chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại thôn Bắc Bừu chia sẻ, trước đây, gia đình bà để nhiều hàng hóa trong nhà, bình gas đặt gần khu vực bán hàng, hệ thống dây điện chưa được sắp xếp gọn gàng. Bản thân bà còn chủ quan, cho rằng cháy, nổ là sự cố khó xảy ra với gia đình mình. Sau khi được Công an xã hướng dẫn, bà đã chủ động dọn lại kho hàng, bố trí bình gas ở vị trí riêng biệt, thông thoáng, mua thêm bình chữa cháy đặt tại cửa ra vào và lắp chuông báo cháy liên gia với các hộ bên cạnh. Nhờ đó, các gia đình trong khu vực có thêm phương tiện cảnh báo và biết cách xử lý khi xảy ra sự cố.

Trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PCCC, CNCH theo hướng gần dân, sát với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng. Tập trung tuyên truyền tại khu dân cư, hộ gia đình, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh; lồng ghép phổ biến kiến thức với hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ và có thể vận dụng trong thực tế.

Các mô hình tự quản về PCCC tiếp tục được quan tâm xây dựng. Toàn tỉnh hiện duy trì 1.805 đội dân phòng và hơn 3.400 tổ PCCC. Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các nhà mạng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác PCCC, vận động người dân cài ứng dụng báo cháy, đến nay toàn tỉnh có hơn 113.500 tài khoản được cài đặt.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCCC tại một số khu dân cư vẫn còn những khó khăn. Một bộ phận người dân chưa thực sự quan tâm đến việc kiểm tra hệ thống điện, trang bị phương tiện chữa cháy; một số hộ kinh doanh còn sắp xếp hàng hóa chưa hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và gây khó khăn cho việc thoát nạn. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, nội dung và phương thức hướng dẫn phải phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất của từng nhóm đối tượng.

Hạn chế cháy nổ do rò rỉ khí gas, Phòng PCCC và CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần mua, đổi bình gas tại các cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, niêm phong và tình trạng bình. Bình gas phải đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa; dây dẫn, van khóa và bộ điều áp phải bảo đảm chất lượng, được lắp đặt chắc chắn. Sau khi sử dụng cần khóa van bình gas, không để bếp hoạt động khi không có người trông coi.