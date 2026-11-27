Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, soi chiếu, rà soát, qua đó phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không.

Cụ thể, vào 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực I), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP. Hà Nội) tiến hành soi chiếu một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan Nội Bài phát hiện trong vali hành khách Tây Ban Nha có 2 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm. Bên trong chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành, nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Kiện hành lý thuộc về hành khách Jesus Sanchez Gomez, quốc tịch Tây Ban Nha, đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến VN19 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm. Bên trong chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành, nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chuyển giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP. Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ban hành Quyết định khởi tố bị can số C1670/QĐ-CSMT đối với Jesus Sanchez Gomez về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/6/2026, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva, quốc tịch Bồ Đào Nha, đi trên chuyến bay có lịch trình Bangkok - Nội Bài - Dubai - Zurich, có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan Nội Bài phát hiện 12 túi nilon màu trắng với kích cỡ khác nhau, được hút chân không, bên trong chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách. Qua kiểm tra một vali ký gửi màu đen, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi nilon màu trắng với kích cỡ khác nhau, được hút chân không, bên trong chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Đối tượng cùng toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP. Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.