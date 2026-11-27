Hai đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung và Lê Thanh Tùng bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và kiểm soát xuất nhập cảnh, các trinh sát của Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây được tổ chức chặt chẽ dùng thủ đoạn tinh vi có dấu hiệu vận chuyển trái phép số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Sau quá trình theo dõi, xác minh làm rõ hoạt động của đường dây, chiều 10-11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tổ công tác Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra đối với: Nguyễn Thị Kim Dung (1987, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), phát hiện Dung đang cất giấu 5 gói ni-lông chứa 4.919 viên kim loại dạng viên đạn mà theo đối tượng khai nhận là đạn tạo áp.

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ và Lào Cai, lực lượng đánh án lần lượt bắt giữ 10 đối tượng có liên quan, gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn. Kết quả giám định 31.251 viên đạn là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gam vật liệu nổ.

Quá trình đấu tranh lực lượng BĐBP xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng (1996, hiện trú phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Tùng đã liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (1983, trú phường Nông Trang, Phú Thọ) để thuê Hùng vận chuyển. Do đã có thời gian sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Hùng đã liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức vận chuyển trái phép đạn tạo áp về Việt Nam.

Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (1992, hiện trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để cất giấu. Tại đây, Trang và Hà đóng cửa, để sẵn thùng các-tông để các đối tượng lần lượt tháo, bỏ hàng từ trong người vào. Sau khi nhận đủ lô đạn, Trang đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Hà thanh toán tiền công cho các đối tượng là 200.000 đồng/kg.

Toàn bộ hoạt động đường dây được điều hành qua mạng xã hội, dùng tiếng lóng, mật hiệu. Đặc biệt các đối tượng cầm đầu có sự tính toán rất kỹ lưỡng khi tuyển mộ đối tượng vận chuyển đều là nữ giới; trước khi xuất cảnh chỉ đạo các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện như quần tất, băng dính dùng để cất giấu đạn vào cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 22-11, Đồn trưởng đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” xảy ra ngày 10-11 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đường dây và thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ ngay từ cửa khẩu của lực lượng BĐBP góp phần bảo đảm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, kịp thời ngăn chặn nguồn vật liệu nguy hiểm thâm nhập trái phép vào Việt Nam, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

B.P.L.C