Quan sát kỹ, chị nhận ra khói phát ra từ hoạt động nướng thịt của cửa hàng, theo đường ống hút lắp ngay phía trước nhà liên tục phả ra vỉa hè và không gian xung quanh. Chị Lan lắc đầu:

- Ống hút khói lắp ngay mặt tiền, lại ngắn nên khói cứ thế xả thẳng ra đường, vừa mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng đến người đi đường.

- Đúng đấy chị! Kinh doanh đồ nướng khó tránh khỏi khói nhưng đã mở cửa hàng ở khu vực đông dân cư thì phải có hệ thống hút, xử lý khí thải phù hợp, chứ không thể để khói xả thẳng ra đường như thế được - em gái chị Lan đồng tình.

- Khói bốc lên ngay sát mặt đường, nơi có đông người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chưa kể, các hộ dân sống gần đó ngày nào cũng thường xuyên phải “hít” khói thịt nướng, đến là khổ - chị Lan nói thêm.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Lan mong chính quyền phường Cầu Giấy sớm kiểm tra, yêu cầu chủ cửa hàng tại số 2 phố Cầu Giấy rà soát, khắc phục hệ thống hút và xử lý khói, không để ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh tương tự, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.