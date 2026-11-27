Nhận diện những "cạm bẫy" rình rập giới trẻ

Thực tế đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Quảng Trị thời gian qua khiến dư luận không khỏi lo lắng khi đối tượng trong các chuyên án ma túy ngày càng trẻ hóa. Đáng lo ngại, nhiều cái tên trong số đó vẫn đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.

Điển hình, ngày 18/9, Công an xã Lao Bảo phối hợp với Công an xã Hướng Phùng và Đồn Biên phòng Lao Bảo bắt quả tang Hồ Văn Huế, SN 2008, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo đang tàng trữ trái phép 345 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Chỉ vài ngày sau, cũng tại địa bàn xã Lao Bảo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhóm đối tượng gồm Đỗ Phước Lộc (SN 2009); Trần Gia Hưng và Nguyễn Quốc Bảo (cùng SN 2008) liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu giữ thêm hàng trăm viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Đáng chú ý, ngày 23/9, tại xã Hướng Hiệp, lực lượng công an bắt quả tang Hồ Văn Được và Hồ Khánh Duy (cùng SN 2010) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng này khai nhận đã cùng Hồ Văn Diên (SN 2010), trú tại xã Đakrông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua một số vụ việc trên, có thể thấy mức độ vi phạm của nhóm đối tượng từ 16 đến 18 tuổi không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, mà đã trượt dài sang tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khu vực biên giới Quảng Trị vốn là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy. Tuy nhiên, nếu trước đây ma túy chủ yếu ẩn nấp trên các cung đường vận chuyển xuyên biên giới, thì nay "cái chết trắng" đang len lỏi trực tiếp vào đời sống giới trẻ thông qua những vỏ bọc tinh vi.

Tâm lý thích thể hiện bản thân, sự tò mò trước cái mới nhưng lại thiếu hụt kỹ năng sống và kiến thức pháp luật chính là "kẽ hở" để tội phạm ma túy lợi dụng. Thông qua các mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, hoặc sự rủ rê, kích động trên không gian mạng, nhiều em dễ dàng bị lôi kéo.

Xây dựng "lá chắn" từ nhận thức học đường

Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đang được lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị chú trọng triển khai, hướng đến những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh thiếu niên.

Mới đây, Công an xã Lìa đã phối hợp với Trường THPT A Túc tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và các chất kích thích cho hơn 630 cán bộ, giáo viên và học sinh. Thay vì những lý thuyết khô khan, các cán bộ công an đã phân tích trực diện tác hại hủy hoại thể chất, tinh thần của ma túy, đồng thời vạch trần các thủ đoạn dụ dỗ mới trên mạng xã hội. Qua đó, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện, cách thức từ chối lời mời gọi sử dụng chất cấm và quy trình tố giác tội phạm an toàn.

Công an xã Lìa đã phối hợp với Trường THPT A Túc tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử và các chất kích thích cho hơn 630 cán bộ, giáo viên và học sinh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Các em học sinh cũng được trang bị kiến thức về trách nhiệm pháp lý khi có hành vi liên quan đến ma túy; kỹ năng từ chối lời mời sử dụng chất cấm, phòng tránh tình huống nguy hiểm và kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng chung quyết tâm giữ sạch địa bàn, tại xã Tân Mỹ, lực lượng công an cơ sở cũng đang đẩy mạnh các hoạt động hướng về học đường. Thời gian qua, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp với các trường THCS trên địa bàn tổ chức 4 buổi tuyên truyền chuyên sâu, thu hút khoảng 1.250 lượt giáo viên và học sinh tham gia.

Trung tá Dương Công Tư, Phó Trưởng Công an xã Tân Mỹ cho biết, trong quá trình triển khai, lực lượng công an xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ là một trong những nội dung cần được quan tâm. Việc giúp học sinh hiểu rõ tác hại của ma túy ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy.

Được sự phê duyệt của Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Tân Mỹ cũng đã chính thức triển khai mô hình dân vận khéo "Thanh, thiếu niên xã Tân Mỹ chủ động bài trừ, nói không với ma túy", tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.