Môn xe đạp đường trường tại Đại hội TTTQ lần thứ X-2026 sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 29-11, tại xã Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh). Chia sẻ trước khi vòng đua khởi tranh, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam bày tỏ: “Các đội tham dự đại hội đều đăng ký lực lượng mạnh nhất. Với đội tuyển xe đạp đường trường nam Quân đội, Phạm Lê Xuân Lộc là gương mặt được chú ý và dự báo có khả năng giành kết quả tốt”.

Tại đại hội kỳ này, xe đạp Quân đội sở hữu nhiều gương mặt kỳ vọng như Phạm Lê Xuân Lộc, Tạ Tuấn Vũ, Võ Minh Gia Bảo, Tống Thanh Tuyền, Trần Quốc Vũ, Võ Đình Đạt.

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc là niềm hy vọng của đội tuyển xe đạp đường trường nam Quân đội. Ảnh: TUẤN HUY

Thi đấu xe đạp đường trường cần sự kết hợp chiến thuật hiệu quả giữa cá nhân với tập thể và kinh nghiệm thực chiến ở nhiều giải. Về yếu tố này, Phạm Lê Xuân Lộc đã trải qua nhiều cuộc đua quan trọng trong nước và khu vực Đông Nam Á nên tích lũy được những kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Phạm Lê Xuân Lộc chia sẻ: “Tôi đang tập trung tối đa tăng cường thể lực, tuân thủ chiến thuật chuyên môn mà Ban huấn luyện xây dựng để sẵn sàng vào thi đấu chính thức. Trên hết, tôi giữ sự quyết tâm cùng toàn đội đạt kết quả tốt tại Đại hội TTTQ năm nay”.

Đúng như Phạm Lê Xuân Lộc chia sẻ, yếu tố chiến thuật sẽ quyết định kết quả thi đấu cuối cùng. Ban tổ chức môn xe đạp đường trường tại Đại hội TTTQ đã chính thức công bố lộ trình tranh tài các nội dung, trên cung đường tại xã Cần Giờ. Do vậy, cua-rơ của xe đạp đường trường nam Quân đội có cơ hội nắm bắt địa điểm tổ chức, từ đó chuẩn bị chuyên môn để tính toán các chỉ số kỹ thuật sẽ đạt được trong lúc tranh tài.

Tại kỳ đại hội TTTQ năm nay, nội dung xe đạp đường trường nam đưa vào thi đấu 8 bộ huy chương, quy tụ 11 đội đua. Việc chọn cua-rơ ưu thế trong từng nội dung cụ thể giúp nắm chắc cơ hội giành huy chương là bài toán được nhiều ban huấn luyện, trong đó có đội tuyển xe đạp đường trường nam Quân đội chuẩn bị. Các đội sẽ xác định lực lượng thi đấu chính thức theo nội dung tại cuộc họp kỹ thuật trước khi môn đấu khởi tranh. Lúc này, tất cả đang ém quân giữ kín chiến thuật và khi đăng ký công khai tại cuộc họp kỹ thuật, từng đội mới nắm bắt được đối thủ trực tiếp của mình. Phạm Lê Xuân Lộc và đội tuyển xe đạp đường trường nam Quân đội tin vào khả năng chuyên môn nên giữ vững sự tập trung chuẩn bị trong lúc này.