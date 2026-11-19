Juan Mata gắn bó hơn tám năm với MU trong giai đoạn đội bóng chuyển giao sau thời Sir Alex Ferguson.

Phút 78 trận chung kết FA Cup 2016, Jason Puncheon sút tung lưới MU. Bên đường biên Wembley, HLV Alan Pardew nhảy múa. Crystal Palace còn 12 phút để giữ tỷ số và giành chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử CLB.

Ba phút sau, Wayne Rooney kéo bóng từ trái sang phải rồi tạt về cột xa. Marouane Fellaini đỡ ngực, bóng rơi xuống trước mặt Juan Mata. Anh sút ngay. Tỷ số là 1-1.

Khi Mata tuyên bố giải nghệ ngày 18/11 ở tuổi 38, nhiều CĐV MU sẽ nhớ cú móc bóng ở Anfield. Bàn ở Wembley ít đẹp hơn, nhưng đến đúng lúc đội bóng sắp khép lại mùa giải với hai bàn tay trắng. Phải chờ thêm 29 phút, MU mới có thể ăn mừng nhờ cú vô-lê của Jesse Lingard. Cú sút của Mata cho họ cơ hội chơi 29 phút ấy.

Chiếc cúp đầu tiên sau Sir Alex

Tháng 1/2014, MU trả Chelsea 37,1 triệu bảng để mua Mata, mức phí kỷ lục của CLB khi ấy. David Moyes gọi anh là một trong những cầu thủ kiến tạo hay nhất đương thời.

Mata đã hai lần được bầu là cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea và nói anh muốn góp mặt trong giai đoạn mới của MU. Chưa đầy ba tháng sau, Moyes mất việc. Cầu thủ được đưa về để giúp ông xây đội phải bắt đầu lại với một HLV khác.

Louis van Gaal tìm được cách dùng Mata ở Anfield vào tháng 3/2015. Antonio Valencia giữ biên phải, Ander Herrera chơi gần Mata, còn anh có thể di chuyển vào trong để đón bóng. Nhà báo Barney Ronay của The Guardian chú ý đến cách ba người hỗ trợ nhau. Herrera chọc khe cho Mata ghi bàn đầu, Angel Di María chuyền bổng để anh móc bóng ghi bàn thứ hai. MU thắng 2-1.

Ở một đội bóng còn loay hoay với cách tấn công, buổi chiều ấy cho thấy họ chơi hay thế nào khi các cầu thủ hiểu đường chạy của nhau.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cùng MU giành bốn danh hiệu, trong đó có FA Cup và Europa League.

Một năm sau, MU chỉ ghi 49 bàn ở Premier League, xếp thứ năm và lỡ suất Champions League. FA Cup trở thành cơ hội cuối cùng để giành danh hiệu. Theo Liên đoàn Bóng đá Anh, trong đội hình MU đá trận chung kết, Mata là người duy nhất từng có huy chương vô địch FA Cup. Anh giành chiếc đầu tiên cùng Chelsea. Lần này, bàn gỡ của Mata đưa MU đến chiếc cúp lớn đầu tiên kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Hai ngày sau, Van Gaal bị sa thải. Chỉ trong một cuối tuần, MU vừa tìm lại cảm giác nâng cúp, vừa chuẩn bị đổi HLV thêm lần nữa.

Tràng vỗ tay cuối ở Old Trafford

Người đến thay Van Gaal là Jose Mourinho, cũng là HLV từng bán Mata ở Chelsea. Ngay trận Siêu cúp Anh gặp Leicester, Mourinho đưa anh vào sân rồi rút ra sau khoảng nửa giờ vì muốn có thêm chiều cao để chống bóng bổng.

Cựu tuyển thủ Anh Danny Murphy cho rằng cách thay người ấy khiến Mata bẽ mặt. Chín tháng sau, chính Mourinho xếp anh đá chính trong trận chung kết Europa League. Mata chơi tới phút 90 khi MU thắng Ajax 2-0. Suốt hơn tám năm ở Old Trafford, anh nhiều lần phải tìm lại chỗ đứng như vậy.

Juan Mata là một trong những cầu thủ được người hâm mộ Old Trafford yêu mến trong những năm nhiều biến động của MU.

Ngày 2/5/2022, ở trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, Ralf Rangnick mới cho Mata đá chính lần đầu tại Premier League mùa ấy. Trước Brentford, anh phối hợp với Cristiano Ronaldo và có một đường chuyền để đồng đội đưa bóng vào lưới, trước khi VAR xác định Ronaldo việt vị.

Phút 75, Mata được thay ra. Khán giả Old Trafford đứng dậy vỗ tay. Đó cũng là lần cuối anh chơi trên sân này trong màu áo MU.

Mata rời MU với 285 trận, 51 bàn và bốn danh hiệu. Anh còn chơi thêm bốn năm, rồi giải nghệ sau mùa được bầu là cầu thủ hay nhất A-League. Trong video chia tay MU năm 2022, anh nói mình sẽ mãi là một trong số những người yêu CLB.

Lời ấy dễ hiểu hơn khi nhớ lại trận Brentford. Mata đã đợi đến tháng 5 mới có một suất đá chính ở giải Ngoại hạng mùa đó. Old Trafford vẫn dành cho anh một lời chào mà bốn năm sau, khi anh treo giày, người ta còn muốn xem lại.