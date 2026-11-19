Video highlights Flavio Cobolli 0-2 Frances Tiafoe:

Sau thất bại trước Carlos Alcaraz ở trận ra quân, Frances Tiafoe bước vào cuộc đối đầu Flavio Cobolli tại lượt trận thứ hai bảng Ivan Lendl với quyết tâm tìm lại chiến thắng.

Tuy nhiên, đại diện chủ nhà Italia không dễ dàng khuất phục. Cobolli thi đấu đầy nỗ lực, tạo thế trận giằng co trong set đầu tiên, khiến Tiafoe phải trải qua những thời điểm căng thẳng.

Frances Tiafoe có chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals 2026 - Ảnh: ATP Tour

Hai tay vợt liên tục bám đuổi về điểm số, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua.

Tại đây, bản lĩnh của Tiafoe lên tiếng đúng lúc. Tay vợt người Mỹ giành chiến thắng 8-6 trong loạt đấu cân não, qua đó khép lại set đầu với tỷ số 7-6.

Bước sang set hai, cục diện hoàn toàn thay đổi. Tiafoe thi đấu bùng nổ, liên tục gây sức ép khiến Cobolli không thể duy trì sự ổn định.

Tay vợt người Italia đánh mất thế trận, trong khi Tiafoe tận dụng tốt cơ hội để liên tiếp giành điểm. Không cho đối thủ bất kỳ cơ hội vùng lên nào, đại diện nước Mỹ thắng trắng 6-0, khép lại trận đấu sau hai set.

Chung cuộc, Frances Tiafoe đánh bại Flavio Cobolli 2-0 (7-6, 6-0), giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals 2026. Kết quả giúp Tiafoe thắp lại hy vọng cạnh tranh vé bán kết, trong khi Cobolli nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại bảng Ivan Lendl. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Tiafoe sẽ chạm trán Daniil Medvedev.