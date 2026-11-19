Nico Paz đã ghi 25 bàn và có 25 kiến tạo sau 89 trận trong màu áo Como.

Nico Paz rời Madrid ở tuổi 19 để tìm một chỗ đá chính. Hai năm sau, Real Madrid phải tính xem có nên chi 80 triệu euro để đưa anh trở lại.

Theo AS, "Los Blancos" thu 60 triệu euro khi bán đứt Paz cho Como hè vừa qua. Real có thể kích hoạt điều khoản mua lại vào năm 2027. Nếu bỏ qua cơ hội ấy, họ chỉ còn quyền đưa ra mức giá ngang với đề nghị của một CLB khác trong tương lai.

Mức giá ấy phản ánh bước tiến của Paz ở Italy. Anh ghi 25 bàn và có 25 kiến tạo sau 89 trận cho Como. Đội bóng còn chơi ở Serie C cách đây năm năm hiện đứng thứ năm tại Serie A và thứ tư trên bảng xếp hạng Champions League. Trong hành trình đi lên ấy, Paz đã có lúc đeo băng đội trưởng ở tuổi 22.

Fabregas đã thay đổi Nico Paz thế nào?

Ngày đến Como, Paz chỉ mang theo một chiếc vali xách tay. Anh từng ghi bàn đẹp mắt vào lưới Napoli ở Champions League cho Real Madrid, nhưng một khoảnh khắc như vậy chưa đủ để có chỗ trong đội một. Como khi ấy ở nửa dưới bảng xếp hạng Serie A. Điều Fabregas có thể trao cho Paz là cơ hội ra sân đều đặn và quyền tự quyết trong những pha bóng anh chơi hay nhất.

Nico Paz có 14 lần khoác áo tuyển Argentina và từng kiến tạo cho Lionel Messi ngay trong trận ra mắt.

Yvonne Alessandro, phóng viên La Provincia di Como, kể rằng Fabregas tin Paz ngay từ ngày đầu và cho anh tự do di chuyển. Khi có bóng, Paz có thể lùi xuống nhận đường chuyền đầu tiên rồi xuất hiện trong vùng cấm ở cuối pha tấn công.

Khi Como mất bóng, Fabregas yêu cầu anh lập tức áp sát đối thủ. Sau hai năm, những người theo sát Paz nhận thấy anh khỏe hơn và chịu khó tham gia phòng ngự hơn. Samuele Nava, đồng nghiệp của Alessandro, kể Paz xem Fabregas như cha và từng nói anh mang ơn HLV này mọi thứ.

Mùa đầu tiên ở Como, Paz ghi 6 bàn và có 9 kiến tạo. Mùa thứ hai, khi đội giành vé dự Champions League, anh nâng thành tích lên 13 bàn và 8 kiến tạo. Mùa này, Paz có 6 bàn cùng 8 kiến tạo chỉ sau 14 trận. Nhịp ghi bàn và kiến tạo tăng lên khi anh phải đảm nhận nhiều việc hơn trong lối chơi của Como.

Paz cũng có một cách khá riêng để kể về sự gắn bó với nơi này. Anh sống ở Appiano Gentile, gần hồ, và đặt tên chú chó golden retriever của mình là Como. Giờ đây, những gì từng khiến Paz chọn đội bóng Italy, từ thời gian thi đấu đến sự tin tưởng của HLV, cũng là những thứ Real phải cân nhắc nếu muốn thuyết phục anh trở lại.

Chiếc áo số 10 sau Messi

Trong trận ra mắt tuyển Argentina, Paz kiến tạo cho chính Lionel Messi ghi bàn ở chiến thắng 6-0 trước Bolivia. Anh được gọi lên tuyển lần đầu chỉ hai tháng sau khi sang Como, sau đó dự World Cup và ra sân hai trận ở vòng bảng. Đến nay, tiền vệ sinh tại Tenerife đã có 14 lần khoác áo đội tuyển mà anh chọn đại diện từ khi còn đủ điều kiện thi đấu cho Tây Ban Nha.

Cesc Fabregas cho Nico Paz tự do di chuyển khi Como có bóng và yêu cầu anh áp sát ngay khi đội mất bóng.

Trước Costa Rica sáng 18/11, Paz ghi hai bàn ngay trong hiệp một. Sau trận, HLV Lionel Scaloni đánh giá cao cách anh đứng ra nhận trách nhiệm trong hai trận vừa qua và cho rằng cầu thủ 22 tuổi còn có thể làm tốt hơn.

Jose Chatruc của ESPN nhắc lại một chi tiết đáng chú ý từ trước khi Messi chia tay đội tuyển. Paz từng đứng ra sút phạt ngay cả khi đàn anh còn trên sân. Với Chatruc, cách anh nhận những quả bóng ấy cho thấy sự tự tin đã có từ trước khi xuất hiện cuộc tranh luận về áo số 10.

Daniel Avellaneda của Clarin cho rằng Paz có thể kế thừa Messi. Diego Arvilly của C5N cũng muốn anh được thử sức với chiếc áo số 10 vì sự điềm tĩnh khi chơi cho Argentina.

Maxi Grillo của TNT thận trọng hơn. Ông muốn Paz có thời gian khẳng định mình bằng lối chơi riêng. Ở Como, Fabregas đã cho anh thời gian ấy, qua từng trận đá chính và cả những lần phải tự tìm cách xoay xở khi bị đối thủ kèm chặt.

AS xếp Paz là cầu thủ có giá trị cao thứ hai ở Italy, sau Lautaro Martinez, người được định giá 85 triệu euro. Khoảng bảy tháng nữa, Real Madrid sẽ phải cân nhắc bỏ ra nhiều hơn 20 triệu euro so với số tiền họ vừa thu về để đưa anh trở lại.

Nếu quyết định mua, câu hỏi tiếp theo ở Bernabeu sẽ là Paz được đá ở đâu và có bao nhiêu quyền tự do để chơi thứ bóng đá đã giúp anh đáng giá 80 triệu euro.