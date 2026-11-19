HLV Mauricio Pochettino chính thức nhận việc tại MU. (Nguồn: Manchester United)

Thử thách đầu tiên của ông là chuyến làm khách trên sân Anfield của đại kình địch Liverpool vào Chủ nhật (ngày 22/11).

Chiến lược gia 54 tuổi chia tay tuyển Mỹ sau khi dẫn dắt đội bóng này đánh bại Haiti với tổng tỷ số 8-0 sau hai lượt trận ở tứ kết CONCACAF Nations League.

Giờ đây, ông đối mặt với nhiệm vụ vực dậy MU - đội bóng đã rơi xuống nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Cựu HLV Tottenham đồng ý tiếp quản ghế nóng tại sân Old Trafford từ tuần trước, sau khi HLV Michael Carrick bị sa thải.

Dưới thời HLV Carrick, Quỷ đỏ trải qua chuỗi trận bết bát, chỉ giành được một chiến thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải 2026/27.

HLV Pochettino có mặt tại trung tâm Carrington vào sáng hôm qua (18/11), chỉ vài giờ sau khi đáp xuống sân bay Manchester trên chiếc chuyên cơ Gulfstream G700 trị giá 70 triệu Bảng.

MU đăng đoạn video ghi lại cảnh ông bước xuống xe tại trung tâm huấn luyện, kèm dòng chú thích “Ông ấy đã đến. Chào mừng HLV Mauricio Pochettino đến với Manchester United”.

Khi được quản trị viên mạng xã hội câu lạc bộ chào đón, HLV Pochettino mỉm cười đáp lời: “Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất háo hức khi có mặt ở đây. Được làm việc tại một câu lạc bộ tuyệt vời như thế này thật vinh dự. Tôi rất mong được bắt đầu công việc”.

HLV Pochettino chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho đội bóng mới trước chuyến hành quân tới sân Anfield.

Các cộng sự lâu năm của ông, gồm Jesus Perez, Miguel D’Agostino và HLV thủ môn Toni Jimenez đã cùng ông gia nhập MU. Con trai ông - Sebastiano sẽ tham gia Ban huấn luyện với vai trò chuyên gia khoa học thể thao.