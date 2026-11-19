Ngày 18/11, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng và trao thưởng cho đội tuyển bóng bàn quốc gia nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật tại Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Với 5 huy chương giành được, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, đội tuyển đã để lại dấu ấn tích cực tại đấu trường khu vực.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc giành vị trí nhì toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á.

Với thành tích 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn. Tuy nhiên, dấu ấn đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở số lượng huy chương, mà còn ở việc các tay vợt Việt Nam giành lại chức vô địch đồng đội nam sau 10 năm chờ đợi.

Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam vượt qua chủ nhà Malaysia để bước lên bục cao nhất. Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự trở lại của bóng bàn Việt Nam ở nội dung đồng đội nam tại đấu trường Đông Nam Á, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho các tay vợt trong hành trình cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Nguyễn Anh Tú là gương mặt nổi bật của đội tuyển khi tiếp tục mang về tấm HCV ở nội dung đơn nam. Trong trận chung kết, tay vợt Việt Nam vượt qua đối thủ đến từ Singapore với tỷ số 4-3 sau màn so tài căng thẳng, qua đó hoàn tất cú đúp HCV tại giải đấu.Bên cạnh hai tấm HCV ở nội dung đồng đội nam và đơn nam, bóng bàn Việt Nam còn giành thêm HCB đôi nam của cặp Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh. Hai tấm HCĐ thuộc về Mai Hoàng Mỹ Trang ở nội dung đơn nữ và cặp Hoàng Trà My - Trần Mai Ngọc ở nội dung đôi nữ.

Ghi nhận nỗ lực và đóng góp của các vận động viên cùng Ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn và các nhà tài trợ đã dành những phần thưởng nhằm động viên tinh thần toàn đội. Tổng giá trị tiền thưởng dành cho đội tuyển lên tới 400 triệu đồng.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam được thưởng 400 triệu đồng sau thành tích tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận thiết thực đối với quá trình tập luyện, thi đấu và những nỗ lực của các thành viên đội tuyển. Không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, phần thưởng còn là nguồn khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các vận động viên và Ban huấn luyện tiếp tục phấn đấu, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Liên đoàn vì sự quan tâm, tâm huyết và những hỗ trợ dành cho đội tuyển cũng như sự phát triển của bóng bàn nước nhà. Đồng thời, Liên đoàn trân trọng ghi nhận sự đồng hành của các đối tác, đơn vị hỗ trợ và nhà tài trợ đã góp phần tạo điều kiện để đội tuyển tập trung chuẩn bị, thi đấu và đạt kết quả tốt.