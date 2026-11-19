Olaha Mạnh Đức là một trong những gương mặt được kỳ vọng trên hàng công CA TP.HCM trong cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch Thái Lan, Buriram United, tối 18/11 tại cúp Đông Nam Á.

Cùng với Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Tiến Linh được kỳ vọng tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự Buriram United.

Phút 31, Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho CLB CA TP.HCM khi không kịp đón đường căng ngang thuận lợi của đồng đội.

Olaha Mạnh Đức liên tục tìm cách vượt qua sự đeo bám của các cầu thủ Buriram, nhưng chưa thể tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số.

Sau cơ hội bỏ lỡ trong hiệp một, Tiến Linh tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trước hàng thủ đội khách.

Olaha Mạnh Đức có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn trước khi rời sân trong hiệp hai.

Ngô Đăng Khoa chuẩn bị vào sân trong hiệp hai, khi CLB CA TP.HCM tìm kiếm phương án mới để khai thông thế bế tắc.

Ở phần sân nhà, thủ môn Patrik Lê Giang góp phần giữ sạch lưới, tạo nền tảng cho chiến thắng 1-0 của CLB CA TP.HCM trước Buriram United.

Dù Olaha Mạnh Đức và Tiến Linh không thể ghi bàn, CLB CA TP.HCM vẫn giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công của Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút 88, qua đó đánh bại nhà đương kim vô địch Thái Lan với tỷ số 1-0. Ảnh: Duy Anh