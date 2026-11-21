Anderson giúp Man City giữ lại 1 điểm. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà Etihad, Man City chịu sức ép lớn sau 3 thất bại liên tiếp ở Premier League. Trận thua 1-3 trước Nottingham ở vòng đấu gần nhất khiến thầy trò Pep Guardiola đánh mất ngôi đầu bảng, tụt xuống vị trí thứ ba và bị Arsenal bỏ xa 6 điểm.

Dù vậy, Man City có cơ sở để tự tin khi họ đã thắng cả 20 lần chạm trán gần nhất với đại diện thành London trên mọi đấu trường. Riêng tại Ngoại hạng Anh, họ sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước đối thủ này tại Etihad. Tuy nhiên, những thống kê ấn tượng ấy không giúp Man City tránh khỏi một buổi tối khó khăn.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép. Ngay phút thứ 6, Phil Foden kiến tạo để Erling Haaland thoát xuống dứt điểm, nhưng hàng thủ Fulham kịp thời can thiệp. Man City kiểm soát bóng vượt trội song gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Phút 16, đội khách bất ngờ trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ Man City. Rodrigo Muniz nhận bóng bên cánh phải, thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vượt qua tầm với của Gianluigi Donnarumma để mở tỷ số cho Fulham.

Bàn thua khiến Man City càng thêm nóng vội. Haaland liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi, trong đó có pha dứt điểm đưa bóng vọt xà ở phút 35. Tiền đạo người Na Uy còn có thêm một tình huống sút chệch cột trước khi hiệp một khép lại. Dù tung ra 7 cú sút, đội chủ sân Etihad không thể tìm được bàn gỡ.

Fulham gây ra quá nhiều khó khăn cho Man City. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều chuyển biến. Man City tiếp tục loay hoay trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Fulham. Phút 51, Foden tung cú sút căng sau tình huống tranh chấp thành công nhưng không thắng được hàng thủ đội khách.

Bước ngoặt đến ở phút 57. Từ một quả phạt góc, bóng bật ra đúng vị trí của Elliot Anderson. Tiền vệ Man City lập tức tung cú volley đầy uy lực, đưa bóng xuyên qua hàng loạt cầu thủ trước khi găm vào góc thấp khung thành và san bằng tỷ số 1-1.

Dù tìm được bàn gỡ, Man City lại không thể áp đặt thế trận như mong muốn. Fulham thậm chí vùng lên và suýt tái lập lợi thế ở phút 67, nhưng Donnarumma xuất sắc cản phá cú sút nguy hiểm của Muniz.

Những phút cuối, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép nhưng các pha phối hợp thiếu chính xác, qua đó đành chấp nhận bị cầm chân ngay trên sân nhà.

Trận hòa 1-1 khiến Man City trải qua trận thứ tư liên tiếp không biết đến chiến thắng. Đáng lo hơn, cuộc khủng hoảng phong độ của thầy trò Enzo Maresca chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dường như những cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính đang đè nặng tâm lý các cầu thủ Man City. Nếu Arsenal đả bại Newcastle vào rạng sáng 22/11, Man City sẽ bị đối thủ bỏ xa với cách biệt lên tới 8 điểm.