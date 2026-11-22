Ngày 21/11, vận động viên chạy địa hình Hà Thị Hậu chính thức được xác nhận là nhà vô địch World Trail Majors 2026. Đáng chú ý, cô cũng là nữ vận động viên duy nhất trên thế giới giành hai chiến thắng tại các giải đấu thuộc hệ thống này trong năm nay. Với thành tích xuất sắc này, chân chạy người Việt Nam nhận khoản tiền thưởng trị giá 12.000 euro.

Hành trình chinh phục danh hiệu của Hà Thị Hậu được đánh dấu bằng hai chiến thắng quan trọng. Tháng 1/2026, cô đăng quang tại Hong Kong 100 (Trung Quốc), một trong những giải chạy địa hình danh tiếng trong hệ thống.

Tiếp đó, nữ vận động viên tiếp tục khẳng định phong độ khi giành chức vô địch nội dung nữ cự ly 100km tại Vietnam Mountain Marathon (VMM), giải đấu diễn ra trên quê hương Sa Pa (Lào Cai).

Hà Thị Hậu về đích tại một cuộc đua trong năm 2026. Ảnh: FBNV

Tại VMM 2026, Hà Thị Hậu cán đích với thời gian 12 giờ 54 phút 43 giây, xếp thứ hai chung cuộc, chỉ sau một vận động viên nam. Thành tích này không chỉ giúp cô giành ngôi vô địch nữ mà còn thiết lập kỷ lục đường đua mới ở nội dung nữ cự ly 100km.

Trước đó, chiến thắng tại Hong Kong 100 cũng ghi dấu ấn đặc biệt khi Hà Thị Hậu cùng vận động viên Veronika Leng (Slovakia) cán đích đồng hạng nhất.

Danh hiệu vô địch chung cuộc của Hà Thị Hậu chỉ chính thức được xác định sau chặng đua cuối cùng của mùa giải, RMB Ultra Trail Cape Town, diễn ra tại Nam Phi vào cuối tuần này. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Antonina Iushina (Nga) và Sarah Webster (Anh) đều cần giành chiến thắng để có cơ hội vượt qua đại diện Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, một vận động viên khác đã đăng quang tại Cape Town, qua đó giúp Hà Thị Hậu giữ vững vị trí dẫn đầu và chính thức trở thành nhà vô địch mùa giải 2026.

Hà Thị Hậu là nữ vận động viên duy nhất trên thế giới giành hai chiến thắng tại các giải đấu thuộc hệ thống World Trail Majors trong năm nay và vô địch chung cuộc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về thành tích đặc biệt này, Hà Thị Hậu bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc, đồng thời cho rằng danh hiệu là sự ghi nhận không chỉ dành cho cá nhân mà còn cho những người luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng cô trong suốt hành trình chinh phục các giải đấu.

Nữ vận động viên cũng mong muốn thành tích của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người yêu chạy bộ, đặc biệt là các bạn trẻ tại Sa Pa. Theo chị, dù xuất phát điểm ở đâu, mỗi người đều có thể vươn tới những mục tiêu lớn nếu có đam mê, sự kiên trì và niềm tin vào bản thân.

Được biết, Vietnam Mountain Marathon chính thức gia nhập hệ thống World Trail Majors từ năm 2025. Đây là hệ thống quy tụ các giải chạy địa hình độc lập hàng đầu thế giới, trong đó có Transgrancanaria (Tây Ban Nha), Black Canyon Ultras (Mỹ). VMM là một trong ba giải chạy tại châu Á góp mặt trong hệ thống, bên cạnh Hong Kong 100 và Mt.FUJI 100.