Video highlights Alexander Zverev 2-0 Daniil Medvedev

Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại ATP Finals 2026 khi đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 2-0 (7-6, 6-4) trong trận bán kết, qua đó tiến gần danh hiệu vô địch thứ ba.

Ngay set đầu tiên, hai tay vợt tạo nên màn giằng co quyết liệt. Medvedev phát huy khả năng phòng ngự cuối sân, trong khi Zverev tận dụng những cú giao bóng uy lực để duy trì thế cân bằng.

Zverev đánh bại Medvedev ở bán kết ATP Finals 2026 - Ảnh: AGTP Tennis

Không ai giành được break, buộc set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Zverev bất ngờ thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi thắng trắng 7-0, khép lại set đầu với tỷ số 7-6.

Sang set hai, Medvedev nỗ lực thay đổi thế trận nhằm tìm kiếm cơ hội ngược dòng. Tuy nhiên, tay vợt người Đức vẫn duy trì sự ổn định, liên tục bảo vệ thành công những game giao bóng.

Bước ngoặt đến khi Zverev giành break quan trọng, tạo lợi thế để khép lại set đấu với chiến thắng 6-4.

Zverev đại chiến Alcaraz ở chung kết ATP Finals 2026 - Ảnh: ATP Tour

Chung cuộc, Alexander Zverev đánh bại Daniil Medvedev 2-0, qua đó giành vé vào chung kết ATP Finals 2026 gặp Carlos Alcaraz. Trước đó, Alcaraz đã ngược dòng đánh bại Ben Shelton 2-1 ở trận bán kết đầu tiên.

Trận chung kết Zverev - Alcaraz diễn ra lúc 00h00 ngày 23/11 (giờ Việt Nam), hứa hẹn màn so tài đỉnh cao giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.