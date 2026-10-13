Bình yên từ thế trận lòng Dân

Công an xã Bằng Lang tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Những bước chân tuần tra trong đêm

21 giờ 40 phút. Khi đường làng dần vắng, ánh đèn xe tuần tra vẫn lướt trên những cung đường quen thuộc. Tuần tra, không đơn thuần là sự hiện diện của lực lượng chức năng. Qua mỗi ca tuần tra, là một lần tình hình địa bàn được cập nhật, những dấu hiệu bất thường được Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chú ý, tiếp nhận, chủ động xử lý.

Tại xã Thuận Hòa, sự phối hợp giữa Công an xã và Tổ bảo vệ ANTT thôn Bản Mịch đã góp phần làm rõ 5 đối tượng liên quan đến 7 vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại nhiều xã, phường; thu hồi 3 xe máy; tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng xác minh. Sự phối hợp ấy giúp những dấu hiệu bất thường được nhận diện sớm hơn, việc xử lý được triển khai ngay từ địa bàn dân cư.

Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa Triệu Quốc Đạt khẳng định, kết quả khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp xe máy cho thấy vai trò nòng cốt của Công an xã trong việc nắm tình hình, xác minh, xử lý vụ việc, bảo vệ tài sản và quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Cùng với đó, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn đã phối hợp tích cực, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm. Hiệu quả từ những vụ việc cụ thể là cơ sở để củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường sự phối hợp, đồng hành với lực lượng Công an trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Ở cấp tỉnh, trong các đợt cao điểm bảo đảm ANTT, nhất là dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh duy trì 100% quân số thường trực, tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông huyết mạch, địa bàn giáp ranh và khu vực trọng điểm. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, lạng lách, vi phạm nồng độ cồn, tàng trữ vũ khí trái phép. Việc duy trì lực lượng thường trực, kết hợp tuần tra công khai trên các địa bàn trọng điểm góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa các tình huống phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Ở thôn, bản, công tác phòng ngừa lại bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ gần gũi, kiên trì với người dân. Sau khi xã Yên Lập triển khai cao điểm tuyên truyền, vận động, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Yên Bình, xã Yên Lập Đặng Văn Lưu đã phối hợp vận động đồng bào Dao trong thôn, tự nguyện giao nộp 13 vũ khí, vật liệu nổ các loại.

Giữ bình yên từ lòng dân

Nếu tuần tra giúp nhận diện, ngăn ngừa nguy cơ trước mắt thì những cách làm tại xã Bằng Lang, Hòa An cho thấy một yêu cầu sâu hơn: phòng ngừa ANTT phải gắn với việc giải quyết những nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến tội phạm, tệ nạn và tái phạm trong cộng đồng.

Ngày 17/9, Công an xã Bằng Lang đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quang Bình giải ngân vốn vay ưu đãi cho gia đình có người sau cai nghiện ma túy. Gia đình ông L.T.C. ở thôn Yên Hà, xã Bằng Lang được vay 150 triệu đồng, thời hạn 120 tháng, lãi suất 6,24%/năm để trồng, chăm sóc 3 ha rừng keo. Khoản vay chưa thể giải quyết tất cả khó khăn, nhưng đã tạo thêm điều kiện để gia đình có việc làm, phát triển sản xuất, ổn định thu nhập.

Trưởng Công an xã Bằng Lang, Thiếu tá Phùng Mạnh Hải cho biết, Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, song để phòng ngừa tái phạm cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, gia đình và cộng đồng. Việc phối hợp đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng cũng là một cách hiệu quả, tạo thêm điểm tựa giúp họ tái hòa nhập, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Tại xã Hòa An, Công an xã đã tham mưu với UBND xã xây dựng mô hình “Dòng họ Hà Vĩnh không ma túy gắn với tự quản về an ninh, trật tự” tại thôn Phúc Linh. Trước khi ra mắt, đơn vị đã khảo sát, lựa chọn dòng họ tiêu biểu, phối hợp xây dựng quy chế, thành lập Ban quản lý, vận động các hộ đăng ký, ký cam kết. Mô hình phát huy vai trò gia đình, dòng họ trong tự phòng, tự quản, tự phát hiện và hỗ trợ nhau chấp hành nghiêm pháp luật.

Bình yên không chỉ được giữ bằng những ca tuần tra hay xử lý vụ việc, mà được bồi đắp từ khả năng nhận diện nguy cơ, tạo cơ hội tái hòa nhập cho người lầm lỗi và sự chủ động của mỗi gia đình. Khi người dân tin tưởng, phối hợp với lực lượng chức năng, khi ấy, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố từ thôn, bản, tạo nền tảng giữ vững ANTT, xây dựng cuộc sống bình yên, an toàn, bền vững.