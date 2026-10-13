Gia Lai: Phát huy vai trò CLB Niềm tin số trong quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Tại Công văn số 12548/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo của Công an tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai” và hoạt động của CLB Niềm tin số Gia Lai trong thời gian qua.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của CLB Niềm tin số Gia Lai và mạng lưới KOL, quản trị viên trên địa bàn trong tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các hoạt động, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Nội dung tuyên truyền tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vùng đất, văn hóa, con người Gia Lai, góp phần xúc tiến hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh trên không gian mạng.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cung cấp thông tin chính thống, định hướng nội dung tuyên truyền; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý, gỡ bỏ thông tin giả, thông tin sai lệch, quảng cáo thiếu minh bạch, nội dung phản cảm, lừa đảo du lịch và các thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tỉnh trên không gian mạng.

Đồng thời, tham mưu các chủ đề, nội dung trọng tâm về phòng ngừa các loại tội phạm mới, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; chú trọng tuyên truyền, cảnh báo đối với học sinh, sinh viên, người cao tuổi và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Hình thức truyền tải cần đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có tính tương tác và khả năng lan tỏa cao.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phát huy tính sáng tạo của KOL, người sáng tạo nội dung, quản trị viên cộng đồng số và thành viên CLB Niềm tin số. Các nội dung, chủ đề truyền thông cần có định hướng, mục tiêu cụ thể và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai vào chiều 5-10. Ảnh: N.L

Cùng với đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hoạt động của CLB Niềm tin số năm 2027.

Chương trình tập trung đổi mới hình thức truyền thông có chủ đích, xác định rõ chủ đề, đối tượng, thông điệp, phương thức triển khai và sản phẩm truyền thông cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cung cấp, định hướng, thống nhất nội dung thông tin, tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Công tác tuyên truyền tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm, điểm đến và hình ảnh con người Gia Lai; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội.

Đồng thời, phối hợp, tạo điều kiện để CLB Niềm tin số, KOL, người sáng tạo nội dung và quản trị viên cộng đồng số tham gia lan tỏa các sự kiện, hoạt động, hình ảnh đẹp về văn hóa, du lịch và con người Gia Lai.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tham mưu đưa các nội dung, chủ đề truyền thông có chủ đích về quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh, con người, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh vào Chương trình truyền thông có chủ đích năm 2027, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của CLB Niềm tin số theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, hoạt động có tổ chức, chính thức, có chương trình, nội dung và nhiệm vụ cụ thể.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 2 sở, ngành trên nghiên cứu, tham mưu việc bố trí, hỗ trợ kinh phí hoạt động của CLB theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; đồng thời phối hợp thực hiện các nội dung truyền thông có chủ đích theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.