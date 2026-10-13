Vành đai 3 trên cao có tới 120.000 lượt xe mỗi ngày, CSGT Hà Nội khuyến cáo

Theo thông tin Công an TP Hà Nội, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây thành phố. Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000 - 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao hơn nhiều so với mức thiết kế ban đầu, gây áp lực lớn lên khả năng lưu thông của toàn tuyến.

Nguy cơ ùn tắc dây chuyền từ hành vi chuyển làn thiếu an toàn

Vào các khung giờ cao điểm, tình trạng phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn. Bên cạnh áp lực từ lưu lượng giao thông, một số hành vi của người điều khiển phương tiện như di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát, không bật tín hiệu báo hướng chuyển động hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể gây cản trở dòng phương tiện, làm gia tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.

Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra tại các cây cầu có lưu lượng giao thông lớn như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân. Tại những khu vực này, không gian lưu thông có giới hạn, mật độ phương tiện cao, tốc độ giữa các phương tiện không đồng đều. Việc chuyển làn đột ngột, phanh gấp hoặc dừng xe không đúng quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện phía sau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT Hà Nội khuyến cáo không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trái quy định

Để bảo đảm an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp; nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép. Trong quá trình lưu thông, lái xe cần duy trì khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và hạn chế chuyển làn liên tục khi mật độ phương tiện đông.

Lưu lượng phương tiện tuyến Vành đai 3 luôn ở mức cao, vượt quá thiết kế ban đầu.

Đối với xe tải, xe khách và các phương tiện có kích thước lớn, người điều khiển cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý điểm mù và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn. Đặc biệt, không điều khiển phương tiện di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác; không tự ý đi vào làn dừng xe khẩn cấp, trừ trường hợp được phép theo quy định.

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ, quay đầu hoặc chuyển hướng trái quy định gây cản trở giao thông. Trước khi lưu thông trên đường trên cao, cầu vượt và các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, lái xe cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nắm phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động nhường đường và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh mà còn giúp hạn chế va chạm, giảm ùn tắc, duy trì giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.