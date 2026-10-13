Phường Bàn Thạch hoàn thành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ

Phường Bàn Thạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: N.D

Theo báo cáo tại hội nghị, phường đã tổ chức lấy mẫu ở 275 mộ (Nghĩa trang liệt sĩ Tam Kỳ 235 mộ, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thăng 40 mộ), lấy được 133 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính. Các nhiệm vụ đề ra được địa phương hoàn thành sớm hơn tiến độ, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Qua rà soát, xác minh, đã tiếp nhận, báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố 2 thông tin có liên quan đến hài cốt liệt sĩ; tổ chức quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thăng để làm lễ truy điệu và an táng theo đúng quy định.

Việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Tại hội nghị, UBND phường trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện.