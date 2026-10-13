Nepal giải cứu 321 người, hơn 100 khách nước ngoài còn mắc kẹt

Hơn 100 du khách nước ngoài đi bộ đường dài đang mắc kẹt tại nhiều địa điểm ở miền trung Nepal sau khi trận lũ cuối tuần cuốn trôi các tuyến đường trekking và cầu bắc qua sông - một quan chức địa phương cho biết tối 12/10.

Trong ngày 12/10, lực lượng chức năng đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài, sau khi một vụ sạt lở đất xảy ra trước rạng sáng cuối tuần tại huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía tây. Vụ sạt lở chặn dòng sông Budhi Gandaki, khiến nước dâng và gây ngập lụt ở hạ lưu.

Dòng lũ lớn trên sông Budhi Gandaki sau vụ sạt lở đất khô ở làng Chumnubri, huyện Gorkha (Nepal) ngày 11/10. Ảnh: Reuters.

Nepal điều trực thăng cứu hộ

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Nepal, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại và hơn 650 người chịu ảnh hưởng. Một quan chức địa phương nói với báo Kathmandu Post rằng một số khu dân cư đã bị cô lập hoàn toàn, hiện chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không.

Quân đội Nepal đã điều động 4 trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Nhiều gia đình buộc phải sơ tán, trong khi chưa biết sẽ tìm nơi trú ẩn an toàn và nguồn cung nhu yếu phẩm ở đâu.

Quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục trong ngày 13/10, dù mực nước sông đã rút.

Sông Budhi Gandaki là một nhánh của sông Trishuli, nằm ở hạ lưu một nhánh sông khác từng xảy ra vụ sập sông băng gây lũ lụt thảm khốc hồi tháng 8. Thảm họa này khiến 1.457 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích.

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong trận lũ mới nhất. Tuy nhiên, 5 dân làng hiện mất liên lạc sau khi dòng bùn đen đặc cùng đất đá cuốn trôi nhà cửa và phá hủy nhiều công trình hạ tầng, trong đó có 3 nhà máy thủy điện.

Trực thăng của Quân đội Nepal giải cứu người dân từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sông Budhi Gandaki sau vụ sạt lở đất khô ở làng Chumnubri, huyện Gorkha (Nepal) ngày 11/10. Ảnh: Reuters.

Bhuwan Raj Ojha, quan chức thuộc Dự án Khu bảo tồn Manaslu, nơi có một tuyến trekking nổi tiếng, cho biết hơn 100 du khách nước ngoài đang mắc kẹt tại nhiều địa điểm do một phần đường đi đã bị lũ cuốn trôi, khiến họ không thể quay về.

“Những người muốn trở về vì trận lũ cần được giải cứu. Những người muốn tiếp tục hành trình trekking có thể đi tiếp từ các địa điểm an toàn”, ông Ojha nói với Reuters từ huyện Gorkha.

Theo ông, dọc tuyến đường vẫn có các nhà hàng và quán trà phục vụ khách trekking, đồng thời những cơ sở này hiện vẫn an toàn.

Nghi vấn vỡ hồ nước tạm thời

Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tổng hợp (ICIMOD) nhận định trận lũ mới nhất có thể bắt nguồn từ việc một hồ nước tạm thời hình thành do sạt lở đất bị vỡ, khiến dòng nước tích tụ bất ngờ tràn xuống hạ lưu.

Trong khi đó, theo BBC, một số người dân ở thượng nguồn cho biết họ nhìn thấy hiện tượng tuyết và băng đổ sập. Đánh giá sơ bộ này dựa trên các thông tin từ giới chức Nepal được ICIMOD xem xét.

“Thảm họa một lần nữa cho thấy các cộng đồng miền núi và khu vực ven sông vẫn dễ bị tổn thương trước những hiểm họa bất ngờ, có thể nối tiếp và khuếch đại lẫn nhau”, Pema Gyamtsho, Tổng giám đốc ICIMOD, nhận định.

Ganesh Karki, cư dân làng Jagatbagar, kể với Kathmandu Post rằng ông cùng những người khác đã chạy lên một khu rừng gần đó, cách nhà khoảng 500 m theo hướng lên cao, sau khi nhận được cuộc gọi cảnh báo lũ vào sáng sớm.

“Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng có trận lũ lớn đến vậy”, ông Karki nói. “Nước dâng cuồn cuộn trong khoảng 15 phút rồi liên tục ngừng lại, sau đó lại tràn đến trong suốt buổi sáng. Chúng tôi sợ quay về nhà khi trời tối”.

Cơ quan quản lý thiên tai cho biết trận lũ đã cuốn trôi khoảng một chục ngôi nhà cùng nhiều cầu treo, đồng thời làm hư hại một dự án thủy điện, cuốn theo một số thiết bị xây dựng.

Khoảnh khắc lũ quét ào tới tại Nepal Nước lũ đục ngầu dâng cao sau khi sạt lở chặn sông Budhi Gandaki, cuốn trôi nhà cửa và cầu đường vào ngày 11/10. Giới chức Nepal cảnh báo người dân tại nhiều huyện ven sông sơ tán khẩn cấp.

Tại một điểm quan trắc, mực nước sông tăng từ 2 m lên gần 8,5 m chỉ trong vài giờ. Binod Parajuli, nhà khí tượng học làm việc với chính phủ Nepal, cho biết trạm quan trắc thủy văn tại khu vực đã bị dòng lũ cuốn trôi, khiến cơ quan chức năng không còn nhận được dữ liệu từ địa điểm này.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dòng lũ bùn đá lần này có quy mô nhỏ hơn và di chuyển chậm hơn nhiều so với trận lũ quét tàn khốc hồi tháng 8.