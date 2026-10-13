Truyền hình trực tiếp lễ an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ ngày 14-15/10

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Sáng 12/10, TP.HCM tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong hai ngày 14 và 15/10, TP.HCM, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu, an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.

Cụ thể, sáng 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng 15/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận; TP Hải Phòng tổ chức truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo; TP Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Đánh giá đây là những hoạt động thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND 4 địa phương chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với VTV để tiếp sóng, phát trực tiếp các buổi lễ trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện truyền hình trực tiếp đối với những lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới.

Đối với VTV, Phó Thủ tướng đề nghị phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình địa phương để tiếp nhận, kết nối và phát sóng trực tiếp các buổi lễ trên VTVgo.

Đồng thời, VTV cần thông tin rộng rãi về các chương trình trên phương tiện truyền thông để người dân chủ động sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân các anh hùng liệt sĩ.